باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد جعفری سرپرست اداره‌کل غله مازندران در جلسه فوری مدیریت بحران در اداره‌کل غله استان برای مدیریت توزیع آرد در پی افزایش ورود مسافران به استان، گفت: تمامی ظرفیت‌های اجرایی استان در حالت آماده‌باش قرار دارد و هیچ نگرانی در زمینه تأمین و توزیع آرد مورد نیاز نانوایی‌های استان وجود ندارد.

او افزود: برای رصد کامل شرایط، با فرمانداران و مسئولان غله در شهرستان‌های مسافرپذیر تماس تلفنی برقرار و گزارش دقیقی از وضعیت هر شهرستان دریافت شده است.

در این جلسه بر فعال‌سازی کامل ناوگان حمل آرد، افزایش هماهنگی بین مراکز ذخیره‌سازی، رصد لحظه‌ای مصرف در مناطق پرتردد و تقویت ذخایر آرد در شهرستان‌ها تأکید شد.

در پایان، مقرر شد گزارش وضعیت و اقدامات انجام‌شده نیز به‌صورت مستمر به استاندار محترم مازندران ارائه شود.

منبع:اداره کل غله مازندران