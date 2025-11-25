اداره‌کل غله مازندران با برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده، تمهیدات لازم برای جلوگیری از اختلال در توزیع آرد نانوایی‌ها در پی افزایش مسافران را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد جعفری سرپرست اداره‌کل غله مازندران در جلسه فوری مدیریت بحران در اداره‌کل غله استان برای مدیریت توزیع آرد در پی افزایش ورود مسافران به استان، گفت: تمامی ظرفیت‌های اجرایی استان در حالت آماده‌باش قرار دارد و هیچ نگرانی در زمینه تأمین و توزیع آرد مورد نیاز نانوایی‌های استان وجود ندارد.

او افزود: برای رصد کامل شرایط، با فرمانداران و مسئولان غله در شهرستان‌های مسافرپذیر تماس تلفنی برقرار و گزارش دقیقی از وضعیت هر شهرستان دریافت شده است.

در این جلسه بر فعال‌سازی کامل ناوگان حمل آرد، افزایش هماهنگی بین مراکز ذخیره‌سازی، رصد لحظه‌ای مصرف در مناطق پرتردد و تقویت ذخایر آرد در شهرستان‌ها تأکید شد.

در پایان، مقرر شد گزارش وضعیت و اقدامات انجام‌شده نیز به‌صورت مستمر به استاندار محترم مازندران ارائه شود.

منبع:اداره کل غله مازندران

برچسب ها: توزیع آرد ، غله مازندران
خبرهای مرتبط
پرونده عرضه خارج از شبکه آرد روی میز تعزیرات
افزایش نظارت بر نانوایی های شهرستان بهشهر
نان مردم در مازندران تامین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عملیات اطفای آتش در جنگل‌های مازندران پایان یافت
جاده های مازندران همچنان پرتردد؛ بیش از ۴۲ میلیون تردد ثبت شد
آخرین اخبار
جاده های مازندران همچنان پرتردد؛ بیش از ۴۲ میلیون تردد ثبت شد
عملیات اطفای آتش در جنگل‌های مازندران پایان یافت
پایان عملیات اصلی مهار آتش در جنگل‌های الیت
تشییع پیکر پاک ۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در ساری
تب برفکی زیر ضربه؛ رزمایش واکسیناسیون دام در فریدونکنار اجرا شد
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛ جاده چالوس یکطرفه می‌شود
روز طلایی ورزش شهرستان بابلسر؛ پوراسماعیل و ذلیکانی در المپیک ۲۰۲۵ توکیو قهرمان شدند