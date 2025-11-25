باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد جعفری سرپرست ادارهکل غله مازندران در جلسه فوری مدیریت بحران در ادارهکل غله استان برای مدیریت توزیع آرد در پی افزایش ورود مسافران به استان، گفت: تمامی ظرفیتهای اجرایی استان در حالت آمادهباش قرار دارد و هیچ نگرانی در زمینه تأمین و توزیع آرد مورد نیاز نانواییهای استان وجود ندارد.
او افزود: برای رصد کامل شرایط، با فرمانداران و مسئولان غله در شهرستانهای مسافرپذیر تماس تلفنی برقرار و گزارش دقیقی از وضعیت هر شهرستان دریافت شده است.
در این جلسه بر فعالسازی کامل ناوگان حمل آرد، افزایش هماهنگی بین مراکز ذخیرهسازی، رصد لحظهای مصرف در مناطق پرتردد و تقویت ذخایر آرد در شهرستانها تأکید شد.
در پایان، مقرر شد گزارش وضعیت و اقدامات انجامشده نیز بهصورت مستمر به استاندار محترم مازندران ارائه شود.
منبع:اداره کل غله مازندران