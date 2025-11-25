باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی در خصوص آخرین وضعیت اخذ مالیات آنی از دستگاه های کارتخوان اظهار داشت: طبق این تغییرات، مالیات ۱۰ درصدی که این اصناف از مشتریان دریافت میکنند، به صورت خودکار از دستگاههای کارتخوان آنان کسر خواهد شد.
او بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده به طور کلی ۱۰ درصد است، اما در این روند جدید، مقرر شده که به صورت علیالحساب ۸ درصد از مبلغ کل تراکنش در همان لحظه به سازمان امور مالیاتی منتقل شود.
او ادامه داد: این بدان معناست که از این پس، رستورانها و کافهها موظفند که در هر تراکنش، ۸ درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند و باقیمانده (۲ درصد) در حساب تجاری آنها باقی خواهد ماند.
او افزود: برای مصرفکنندگان، فرقی در مبلغ پرداختی ایجاد نخواهد شد. آنها همچنان ۱۰ درصد را پرداخت میکنند، اما این بار ۸ درصد از آن به صورت مستقیم به سازمان امور مالیاتی منتقل میشود و ۲ درصد باقیمانده در حساب تجاری رستوران خواهد ماند تا در پایان هر سه ماه تسویه شود. این تغییر به منظور تسهیل و شفافیت در فرآیند مالیاتی صورت گرفته است.
او ادامه داد: این تغییرات ممکن است چالشهایی را به همراه داشته باشد. یکی از چالشها این است که رستورانها و مودیان مجبور به مدیریت دقیقتر حسابهای خود خواهند بود. به علاوه، ارتباطات بین حسابهای شخصی و تجاری ممکن است پیچیدگیهایی را ایجاد کند.
او گفت: تغییرات جدید در نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده میتواند به شفافیت و کارایی بیشتر در سیستم مالیاتی کمک کند. با این حال، مودیان باید به دقت مدیریت کنند تا از هرگونه اشتباه و چالش اجتناب کنند. در نهایت، این تغییرات میتواند به کاهش بار مالیاتی و بهبود فرآیندهای مالی کمک کند.
او یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده قرار است از تراکنشهای دستگاههای کارتخوان کاهش یابد. این موضوع که چند روزی است در فضای مجازی مطرح شده بود، به طور رسمی تکذیب شده است. در واقع، هیچ پایه جدید مالیاتی و هیچ مالیات جدیدی مطرح نیست.
او ادامه داد: موضوع اصلی بهینهسازی روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای بخشی از مودیان است. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و دریافتکنندگان این مالیات، مردم و مصرفکنندگان نهایی هستند. آنها موظفند که این مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
او بیان کرد: عموماً مودیان مانند رستورانها که مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت میکنند، موظف هستند که هر سه ماه یکبار، مالیات ارزش افزودهای که از مصرفکنندگان دریافت کردهاند، همراه با اظهارنامه خود به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
او ادامه داد: تغییراتی بنا به ظرفیت قانونی موجود در تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد شده است. این ظرفیت قانونی به ما اجازه میدهد که به صورت علیالحساب، در زمان صدور الکترونیک (زمانی که خریدار کارت میکشد)، هم مبلغ و هم مالیات بر ارزش افزوده را به صورت همزمان پرداخت کنیم.
او بیان کرد: بنابراین، دیگر نیازی نیست که منتظر بمانیم تا سه ماه بعد از پرداخت مالیات، این مبلغ به سازمان امور مالیاتی منتقل شود. این تغییر باعث تسهیل فرآیند مالیاتی و شفافیت بیشتر در تراکنشها خواهد شد.
او افزود: مالیات بر ارزش افزوده بهینهتر خواهد شد و مودیان موظفند که این مالیات را در زمان پرداخت از خریداران دریافت و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. این تغییرات به شفافیت و کارآمدی بیشتر در سیستم مالیاتی کمک خواهد کرد.