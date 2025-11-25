باشگاه خبرنگاران جوان - تشدید آلودگی هوا دوباره مسئله مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و ارتباط آن با وضعیت فعلی نقاط مختلف کشور را بر سر زبان‌ها انداخته است؛ اما در بسیاری از کلانشهرهای درگیر آلودگی هوا از جمله تهران اصلا نیروگاه‌ مازوت‌سوز وجود ندارد و نمی‌توان این شرایط را به مصرف مازوت منتسب کرد.

از سوی دیگر در معدود شهرهای دارای نیروگاه مازوت‌سوز نیز این واحدها اختیاری در انتخاب سوخت مصرفی خود ندارند و نیاز مصرفی آن‌ها براساس سوخت تخصیصی از سوی وزارت نفت تعیین می‌شود که با توجه به ناترازی در حوزه گاز به ویژه در فصول سرد سال، تکالیفی از سوی نهادهای بالادستی برای جبران این ناترازی و استفاده از سوخت جایگزین به جای گاز برای تولید برق تعیین می‌شود.

بنابراین نیروگاه‌ها به دلیل تبعات بسیار زیاد مصرف مازوت بر روی تجهیزات واحدها و استهلاک آن‌ها تمایلی به مصرف این سوخت ندارند ولی برای جبران ناترازی یاد شده ناچار به مصرف مازوت هستند. اما در این میان به منظور رفع تبعات مصرف این سوخت می‌توان از مازوت استاندارد و کم‌گوگرد برای تولید برق استفاده کرد.

راهکاری که امسال به صورت محدود از سوی وزارت نفت برای برخی از نیروگاه‌ها انجام شده ولی برای رفع مشکلات زیست‌محیطی در تمامی شهرهای دارای نیروگاه‌های مازوت‌سوز باید مقادیر تحویل مازوت استاندارد به تمامی نیروگاه‌های مصرف کننده این سوخت توسعه پیدا کند.

در این میان باید به این نکته توجه کنیم که تنها حدود ۱۵ درصد نیروگاه‌های کشور از قابلیت مصرف مازوت برخوردار هستند که با توجه به ناترازی موجود در بخش گاز و عدم امکان تحویل مستمر این سوخت به نیروگاه‌های بخاری به ویژه در فصول سرد سال می‌توان با تحویل مازوت استاندارد و کم‌گوگرد به این واحدها شاهد رفع مسائل زیست‌محیطی و تبعات مصرف آن بر روی تجهیزات نیروگاه‌ها باشیم.

در خصوص نیروگاه‌های فرسوده و نقش آن‌ها در آلودگی هوا نیز نباید از این نکته غافل شویم که چیزی کمتر از پنج درصد ظرفیت نیروگاهی کشور مربوط به واحدهای فرسوده است که این واحدها هم تاکنون به دلیل ناترازی برق امکان بازنشستگی آن‌ها وجود نداشته و تنها در فصول گرم سال وارد مدار می‌شوند.

در شرایط فعلی با توجه به اینکه مصرف برق به پایین‌ترین میزان خود رسیده و ظرفیت نیروگاهی بیشتر از نیاز مصرف برق است، در نیمه دوم سال بسیاری از نیروگاه‌های فرسوده و راندمان پایین از مدار خارج هستند و طبیعتا نمی‌توان آلودگی هوا و مصرف بیش از حد سوخت را به این واحدها منتسب کرد.

منبع: برق حرارتی