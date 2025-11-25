باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایوان خیل، وزیر خارجه ونزوئلا به اتهامات گدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم تروریستی اسرائیل پاسخ داد. پیشتر ساعر مدعی شده بود که ونزوئلا «با ایجاد بحران پناهجویان باعث بیثباتی منطقه شده» و این کشور «حلقه اتصال حزبالله لبنان با حماس و یمن» است. این ادعاها در سخنرانی او در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای پاراگوئه مطرح شده بود.
وزیر خارجه ونزوئلا در پاسخ خطاب به ساعر گفت: «تو یک جنایتکار جنگی و مرتکب نسلکشی هستی. کاری که باید انجام بدهی این نیست که از ونزوئلا حرف بزنی، بلکه آماده شدن برای حضور در دادگاه بهخاطر جنایتهایی است که علیه فلسطینیها مرتکب شدهای.»
او ادامه داد: «نام ونزوئلا بزرگتر از آن است که از دهان کثیف تو و دستان آلوده به خون بیگناهانت بیرون بیاید، ما ملتی هستیم که برای حاکمیت خود میجنگیم و از حقوق بشر و قوانین بینالمللی دفاع میکنیم، و تو نقطه مقابل آن هستی.»
خیل همچنین خطاب به ساعر افزود: «نظر تو برای ما اهمیتی ندارد و لفاظیهای ناامیدانهات هیچ تاثیری بر ما نمیگذارد. تنها چیز مهم این است که دیر یا زود مجبور خواهی شد در برابر عدالت بینالمللی پاسخگو باشی.»
گدعون ساعر در نخستین سفر خود به پاراگوئه، همراه با هیئتی از بازرگانان حضور دارد. او قرار است در این سفر با سانتیاگو بینیا، رئیسجمهور این کشور و روبین رامیرز، وزیر خارجهاش نیز دیدار کند.
پس از پایان سفرش به آسونسیون، قرار است وزیر خارجه رژیم تروریستی اسرائیل به آرژانتین نیز سفر کند.
شایان ذکر است که ونزوئلا همواره تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه و دیگر کشورهای منطقه را محکوم کرده و خواستار محاکمه مسئولان اسرائیلی بهعنوان قاتلان و جنایتکاران جنگی شده است.
منبع: المیادین