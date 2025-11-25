ونزوئلا در واکنشی به ادعا‌های وزیر خارجه رژیم اسرائیل، او را «جنایتکار جنگی و مرتکب نسل‌کشی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایوان خیل، وزیر خارجه ونزوئلا به اتهامات گدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم تروریستی اسرائیل پاسخ داد. پیشتر ساعر مدعی شده بود که ونزوئلا «با ایجاد بحران پناهجویان باعث بی‌ثباتی منطقه شده» و این کشور «حلقه اتصال حزب‌الله لبنان با حماس و یمن» است. این ادعا‌ها در سخنرانی او در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای پاراگوئه مطرح شده بود.

وزیر خارجه ونزوئلا در پاسخ خطاب به ساعر گفت: «تو یک جنایتکار جنگی و مرتکب نسل‌کشی هستی. کاری که باید انجام بدهی این نیست که از ونزوئلا حرف بزنی، بلکه آماده شدن برای حضور در دادگاه به‌خاطر جنایت‌هایی است که علیه فلسطینی‌ها مرتکب شده‌ای.»

او ادامه داد: «نام ونزوئلا بزرگ‌تر از آن است که از دهان کثیف تو و دستان آلوده به خون بی‌گناهانت بیرون بیاید، ما ملتی هستیم که برای حاکمیت خود می‌جنگیم و از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دفاع می‌کنیم، و تو نقطه مقابل آن هستی.»

خیل همچنین خطاب به ساعر افزود: «نظر تو برای ما اهمیتی ندارد و لفاظی‌های ناامیدانه‌ات هیچ تاثیری بر ما نمی‌گذارد. تنها چیز مهم این است که دیر یا زود مجبور خواهی شد در برابر عدالت بین‌المللی پاسخ‌گو باشی.»

گدعون ساعر در نخستین سفر خود به پاراگوئه، همراه با هیئتی از بازرگانان حضور دارد. او قرار است در این سفر با سانتیاگو بینیا، رئیس‌جمهور این کشور و روبین رامیرز، وزیر خارجه‌اش نیز دیدار کند.

پس از پایان سفرش به آسونسیون، قرار است وزیر خارجه رژیم تروریستی اسرائیل به آرژانتین نیز سفر کند.

شایان ذکر است که ونزوئلا همواره تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه و دیگر کشور‌های منطقه را محکوم کرده و خواستار محاکمه مسئولان اسرائیلی به‌عنوان قاتلان و جنایتکاران جنگی شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: وزیر خارجه اسرائیل ، وزیر خارجه ونزوئلا
خبرهای مرتبط
دیدار عراقچی و همتای ونزوئلایی
در پی افترای اسرائیل به اسپانیا
اسپانیا سفیر خود در تل‌آویو را فراخواند
وزیر خارجه اسرائیل اسپانیا را به یهودستیزی متهم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
امیدوارم با همین صلابتی که علیه غرب و استکبار صحبت میکنید، در عمل هم در جنگ آتی و پیشرو با آمریکا محکم و استوار بمانید.برابر خطرناک ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا که رفتار ها و چهره و وجهه اش آخرالزمانی است کارتان خیلی خیلی دشوار و سخت است.
۰
۰
پاسخ دادن
تنش در کابینه جنگ اسرائیل
حذف بند دارایی‌های مسدود شده روسیه از طرح صلح آمریکا
اسرائیل ۲۰۰ هکتار از کرانه باختری را مصادره کرد
صعود مشترک کوهنوردان ایران و افغانستان به قله دوگوش پاکدشت
کشته‌شدن ۱۰ غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به افغانستان
شهادت مبارز فلسطینی در درگیری با نیروهای اشغالگر در نابلس +عکس
تشدید تبادل حملات اوکراین و روسیه در آستانه مهلت آمریکا برای صلح
پاسخ تند ونزوئلا به اسرائیل: تو جنایتکار جنگی هستی
آخرین اخبار
پاسخ تند ونزوئلا به اسرائیل: تو جنایتکار جنگی هستی
تشدید تبادل حملات اوکراین و روسیه در آستانه مهلت آمریکا برای صلح
کشته‌شدن ۱۰ غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به افغانستان
شهادت مبارز فلسطینی در درگیری با نیروهای اشغالگر در نابلس +عکس
صعود مشترک کوهنوردان ایران و افغانستان به قله دوگوش پاکدشت
حذف بند دارایی‌های مسدود شده روسیه از طرح صلح آمریکا
تنش در کابینه جنگ اسرائیل
اسرائیل ۲۰۰ هکتار از کرانه باختری را مصادره کرد
آمریکا و اوکراین پیش‌نویس جدید طرح صلح ۱۹ ماده‌ای را تدوین کردند
اوشاکوف: پیشنهاد متقابل اروپا برای صلح اوکراین برای روسیه کارساز نیست
حماس: مهمات باقیمانده صهیونیستی همچون بمب ساعتی در غزه است
شی به ترامپ: روابط چین و آمریکا از شتابی مثبت برخوردار است
وزرای خارجه فرانسه و ایران روز چهارشنبه در پاریس گفت‌و‌گو خواهند کرد
چین در اوایل سال ۲۰۲۶ سفارت خود در دمشق را بازگشایی می‌کند
هشدار حزب‌الله: قدرتمان با شهدا بیشتر می‌شود
کاراکاس: واشنگتن تحریم‌هایی را علیه یک «نهاد غیرموجود» اعمال خواهد کرد
پوتین و اردوغان طرح صلح اوکراین را در تماس تلفنی بررسی کردند
سفر دو مقام ارشد اروپایی به واشنگتن پس از مذاکرات ژنو
ترامپ: ممکن است اتفاق خوبی در مورد اوکراین در حال رخ دادن باشد
اتحادیه اروپا خواستار اجرای کامل توافق تجاری با آمریکا شد
پهپاد اوکراینی در مسیر مسکو باعث تعطیلی فرودگاه‌ها شد
هشدار حماس: ادامه تجاوزات اسرائیل آتش‌بس را فرو می‌پاشاند
تظاهرات بزرگ در بیروت؛ فریاد متحد لبنانی‌ها علیه اسرائیل
اردوگاه‌های داعش در سوریه در آستانه انفجار: هشدار درباره شورش
سئول: کره شمالی و جنوبی در بن‌بست «بسیار خطرناکی» قرار دارند
اروپا نگران کنار گذاشته شدن از مذاکرات اوکراین
چین به طرح ژاپن برای استقرار موشک در جزیره‌ای نزدیک تایوان اعتراض کرد
برگزاری دیدار سران چین، ژاپن و کره جنوبی غیرممکن است
نوسازی و گسترش یک مجتمع هسته‌ای در کره شمالی
مکرون آماده رونمایی از سربازی داوطلبانه در فرانسه