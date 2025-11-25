باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - گلبینی مفرد گفت: شب گذشته گزارش وقوع حریق در گالیکش و کلاله به دست ما رسید.

او افزود: در حال حاضر حریق کنترل شده و در تمام شهرستان‌های درگیر حریق جلسه مدیریت بحران با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان پیش بینی شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان گفت: در حال حاضر نیرو‌های ستادی و یگان حفاظت منابع طبیعی در شهرستان‌ها پای کار مهار و اطفای آتش هستند و پیش بینی حضور بالگرد در استان انجام شده است.

گلبینی مفرد افزود: برگ‌های کف جنگل به دلیل کمبود رطوبت مستعد آتش سوزی هستند و از مردم می‌خواهیم از روشن کردن آتش در عرصه‌های جنگلی خودداری کنند و از شورا‌ها و بخش داران هم تقاضا می‌کنیم در صورت مشاهده حضور مردم در عرصه‌های جنگلی تذکر لازم داده شود.