فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان از وقوع حریق در عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان‌های علی آباد کتول، آزادشهر، گالیکش و کلاله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - گلبینی مفرد گفت: شب گذشته گزارش وقوع حریق در گالیکش و کلاله به دست ما رسید.

او افزود: در حال حاضر حریق کنترل شده و در تمام شهرستان‌های درگیر حریق جلسه مدیریت بحران با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان پیش بینی شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان گفت: در حال حاضر نیرو‌های ستادی و یگان حفاظت منابع طبیعی در شهرستان‌ها پای کار مهار و اطفای آتش هستند و پیش بینی حضور بالگرد در استان انجام شده است.

گلبینی مفرد افزود: برگ‌های کف جنگل به دلیل کمبود رطوبت مستعد آتش سوزی هستند و از مردم می‌خواهیم از روشن کردن آتش در عرصه‌های جنگلی خودداری کنند و از شورا‌ها و بخش داران هم تقاضا می‌کنیم در صورت مشاهده حضور مردم در عرصه‌های جنگلی تذکر لازم داده شود.

برچسب ها: آتش سوزی ، منابع طبیعی
خبرهای مرتبط
هشدار قضایی در پی افزایش خطر آتش سوزی جنگل های گلستان/ پیگرد قضایی هرگونه قصور یا آتش‌افروزی
کردکوی در روزی پرحادثه؛ دو حریق جنگلی مهار شد
مهار و اطفاء چندآتش سوزی نقطه ای عرصه های منابع طبیعی گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
باران آذری
۱۳:۵۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این همه نظامی تو ایران

فقط صلح وظیفه شون دقیقا چیه؟؟

خب تو این موارد وارد کار بشن

بعضیا شون چنان ماموریت ماموریت میگند انگار هر روز تو میدان جنگ ند

یا کارمندان سازمانها و ادارات دولتی تا ساعت ۲ دقیقا چه کار میکنن؟؟
فقط پشت میز نشینی

خب اینا و وارد این جریان اطفا حریق کنین

اونم بدون حق ماموریتی

تا حداقل حقوق شون از بیت المال ، حلال بشه

خود کارمندان دولتی هرسال چندین بار برای گردش تو جنگلها هستن برای هواخوری
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خاموش کردن جنگل ها تخصصی هست و باید امکانات داشته باشند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تمومه دیگه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۳۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این آتش سوزی ها عمدی است و این سناریوها توسط عمال خود فروخته و خائن در حال اجرا است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بهترین کار این هست هر جا جنگلها ورودی دارند تا بارندگی نشده اجازه ندهند مردم وارد جنگلها شوند بخصوص مسافران غیر بومی
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
زندان اوین درست کردی برای چهارتا اوباش همه خونه بنشینند جنگل نروند باید نظارت بیشتر شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این دیگه غیر عادی هست ممکنه خرابکاری باشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
نحن کنترل یعنی کنترل نشده هنوز
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این ها همه خرابکارین ....
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
باید پهپاد ها دامنه آتش را به سرعت رصد کنند برای واکنش سریع برای از بین بردن اتش
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
هواپیما های آتش نشانی زود تر پرواز کنند خاموش کنند که خسارت بیشتری گریبان کشور نگردد مانندقبل
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
کلا کمر بستن همه جنگلای ایران از بین ببرن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خبر منتشر شده آتش تحت کنترل هست اما یک ماه بعد میبینی همین خبر منتشر میشه آتش در هیرکانی ۲۱ روز طول کشید تا هواپیما وهیلکوبتر از ترکیه آمد آخه این چند ساله چرا به فکر امکانات هوایی آتش نشانی نبودند مسولان کشور جنگل های چهل میلیون ساله که تا الان محافظت شدند تا به دست این دوره زمانه رسیده
۱
۴
پاسخ دادن
مهار بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌های جنگلی در شهرستان گالیکش
اطفای حریق در جنگل‌های گلستان با بالگرد هلال‌احمر /حضور ۳۲ تیم عملیاتی در صحنه
پایان آتش سوزی در گلستان؛ گروه های پایش همچنان حاضر در منطقه
آخرین اخبار
پایان آتش سوزی در گلستان؛ گروه های پایش همچنان حاضر در منطقه
اطفای حریق در جنگل‌های گلستان با بالگرد هلال‌احمر /حضور ۳۲ تیم عملیاتی در صحنه
مهار بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌های جنگلی در شهرستان گالیکش