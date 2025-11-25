باشگاه خبرنگاران جوان - فصل اخیر «خوشنمک» از ۱۸ شهریور روی آنتن رفته و هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش میشود. اینبار مقداد مؤمننژاد و مسعود رجبیان، تهیهکنندگی برنامه را برعهده دارند و امیر طهرانی، کارگردانی کار را پیش میبرد.
اجرای این فصل به علی زرگر سپرده شده که در فصول قبل هم در بخش محتوایی دخیل بود، اما حالا نقش پررنگتری یافته است. تغییر آرایه (دکور)، طراحی بخشهای جدید و لحاظ تنوع در دعوت از مهمانان، شاخصههای اصلی این فصل محسوب میشود. از افتتاحیه هم مشخص بود که گروه سازنده فصل اخیر «خوشنمک» قصد دارد اوقات خوشی را برای مخاطب پدید آورد؛ حضور امیرحسین مدرس و پسرش، شاعران طنزپرداز و آیینی، بانوان صداپیشه، نخبههای المپیادی و حتی گروه دفنوازی، فضایی رنگارنگ و چندلایه را رقم زدهاند. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، بازگشت عنصر «رقابت» به برنامه است. در فصول گذشته، این جنبه تا حدی کمرنگ شده بود و مخاطب احساس میکرد با یک دورهمیشاد طرف است نه یک مسابقه جذاب، اما اینبار سازندگان با الهام از بازخوردهای تماشاگران، دوباره روی چالش و امتیازدهی تمرکز کردهاند؛ رویکردی که به برنامه ضرباهنگ تازهای بخشیده و هیجان آن را بالا برده است.
معرفی چهرههای جدید در «خوشنمک»
مقداد مؤمننژاد، تهیهکننده «خوشنمک» درباره فصل جدید این برنامه اظهار کرد: این روزها فصل تازه را آماده پخش داریم؛ پیشازاین «خوشنمک» چهار فصل داشت که هر یک ۳۰ قسمتی بودند؛ اما فصل پنجم ۵۲ قسمت دارد و فصل پاییز را پوشش میدهد. در این فصل ناچار شدیم که با یک مجری کار را روی آنتن ببریم، چراکه علی صیادی، مجری ما سال قبل از رشته پزشکی فارغالتحصیل شد و چون این روزها سرباز و در خدمت است نمیتواند با ما باشد. به همین دلیل، تکمجری شدهایم و تلاش کردیم کسی را کنار ایشان قرار دهیم که نشد؛ بنابراین بچههایی که در سالهای قبل در کنار ما بودند را سرگروه کردیم، نه برای اینکه مسابقه دهند، بلکه برای حضور در برنامه و کمک به فضای طنز آن.
وی ادامه داد: این برنامه سهشنبه تا جمعه روی آنتن میرود که دو نفر ثابت دارد و کسانی با این دوستان همراه میشوند تا در اجرا و رقابت یاریرسان باشند. ضمن اینکه سه نفر از تماشاچیان را انتخاب میکنیم که در صندلیهای جداگانهای بنشینند و به نمایندگی از تماشاچیها رأی دهند؛ البته که این کار شوخی است، چون برنامه ما گفتوگومحور است و قائل به مسابقه نیستیم و مسابقه صرفاً فضایی فانتزی به کار ما میدهد.
این تهیهکننده اضافه کرد: ما در فضای مجازی بسیار فعال هستیم و ویدئوهایمان بازدیدهای میلیونی دارند. این برنامه نوجوانمحور است و میانگین سنی ما هم در استودیو و هم در فضای مجازی بر مبنای اسنادی که داریم بالای ۴۰ سال نیست؛ در نتیجه مضمون و تولید این کار جوانپسند است.
مؤمننژاد در پاسخ به این سؤال که فارغ از سرگرمی، هدف «خوشنمک» چیست، عنوان کرد: ما در این برنامه تعدادی چهره جدید معرفی کردهایم که شومن طنز هستند و صحنه را اداره میکنند و کارهایی چون تقلید صدا انجام میدهند. این بچهها کسانی هستند که پیشازاین روی صحنه و اجرا رفتهاند، اما دیده نشده یا کمتر دیده شدهاند و در این برنامه دیده میشوند. تمرکز ما بر برنامههایی است که کلامی و ایرانی هستند و براساس آنها تولید محتوا میکنیم. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم برنامهسازی طنز لزوماً هدفمند نیست. پیام ما در شبکه نشاط و سرگرمی یعنی نسیم، خنده مخاطب است.
این تهیهکننده با اشاره به مشکلات تولید این برنامه گفت: بچههای شرکتکننده در «خوشنمک» اکثرشان از شهرستان میآیند و این چالش بزرگ تولید برنامه ماست، چراکه باید حضور این بچهها به زمان اجرای ما بخورد. با این دوستان به دلیل آشنا شدن در لحظه با هم - چون بچهها از قبل هم را نمیشناسند - پیش از شروع فیلمبرداری بسیار تمرین میشود؛ ضمن اینکه نویسندگان ما بهمحض آشنایی با آنها برایشان کاراکترنویسی میکنند و این هم از جذابیتهای کار است. وی افزود: موضوع دیگر ضبط سنگینی است که داریم؛ ضبطی که زمان زیادی برای آن صرف میشود و در یک لوکیشن چالشبرانگیز است.
مؤمننژاد یادآور شد: یکی از بخشهای محبوب ازمنظر مخاطبان، موسیقیهایی است که برای هر بخش میسازیم. این که شرکتکننده خود را با موسیقی و ریتم معرفی میکند، مقبول مخاطبان بوده است، مثلاً موسیقی محمد علیزاده را عوض میکنیم و تم خوشنمکی روی آن میگذاریم. مخاطب این کار را دوست دارد، چون چنین کاری در تلویزیون جدید است و قبلاً نمونهاش را ندیده. موسیقی، نمایش و تقلید صدا ازجمله بخشهای پرمخاطب ما هستند که استقبال از آنها در فضای مجازی نشان میدهد که تا چه اندازه با این برنامه ارتباط گرفته شده است.
وی درباره چگونگی و چرایی انتخاب اسم برنامه تصریح کرد: در ابتدا اسم برنامه چیز دیگری بود و اگر مخاطبان خاطرشان باشد در فصل اول تندیس نمکدان به برنده هدیه میدادیم، اما شبکه خواست که این برنامه فضای نمکگونه بگیرد و برای اسم آن در شبکه تصمیمگیری و درنهایت «خوشنمک» شد.
مردم «خوشنمک» را دوست دارند
علی زرگر، مجری برنامه «خوشنمک» درباره سابقه حضورش در این برنامه عنوان کرد: یکسال و نیم است که همراه این دوستان هستم و از فصل سوم، مجری «خوشنمک» شدهام. «خوشنمک» موجب حال خوب و خنده مردم میشود. مخاطب هدف ما نوجوانان و جوانان هستند. مخاطبان این برنامه را بسیار دوست دارند و این موضوع به خود من هم انرژی میدهد.
وی تأکید کرد: مخاطبان بسیاری دوست دارند به استودیوی «خوشنمک» بیایند و برنامه را بهعنوان تماشاچی از نزدیک ببینند. از سوی دیگر، در فضای مجازی برنامه ما را بهشدت دوست داشتهاند و این از رفتارشان پیداست؛ وقتی یک ویدئو بسیار بازارسال و میلیونها بار دیده شود، نشان میدهد که مخاطبان این برنامه را دوست دارند.
زرگر در توضیح محبوبترین بخش برنامه یادآور شد: این روزها بین مردم موضوعات طنز مقبول است و همهگیر (وایرال) میشود، اما در مورد «خوشنمک» استقبال از تقلید صدا بیشتر بوده و البته موقعیتهای نمایشی برنامه هم مقبول مخاطبان افتاده است.
مجری «خوشنمک» در پاسخ به این سؤال که چالش اجرای این برنامه را در چه میداند، گفت: سختی این برنامه در کمدی بودن آن است. همواره میگوییم که اگر درام درنیاید، درنیامده است، اما اگر کمدی درنیاید اتفاق بد و مسخرهای میافتد. وقتی مخاطب منتظر است که بخندد، اما کمدی درنمیآید، از برنامه فاصله میگیرد و این بر سختی کار میافزاید.
این مجری تلویزیون ادامه داد: تصور کنید اگر در یک برنامه گفتوگومحور، گفتوگویی شکل نگیرد آنقدری توی ذوق نمیزند که یک برنامه کمدی درنیاید.