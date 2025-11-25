۲۱۰ هزار تن برنج سفید در سال زراعی جاری در شهرستان بابل تولید خواهد شد که ارزش اقتصادی این محصول ۵۲۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی‌پور مدیریت جهاد کشاورزی بابل گفت: شهرستان بابل در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۱۴۰۴ دارای ۴۷ هزار و ۸۶۳ هکتار کشت اول برنج، ۲۵ هزار و ۷۰۰ هکتار به کشت مجدد و ۸ هزار و ۳۳۰ هکتار پرورش رتون اختصاص داده است.

او با اشاره به مکانیزه بودن بخش اعظم برداشت شالیزار‌ها، افزود: امسال بیش از ۹۹.۵ درصد برداشت از سطح کل مزارع برنج، شهرستان بابل، به صورت مکانیزه صورت گرفت.

شهیدی پور گفت: در سال زراعی جاری و در کشت اول ۴۳ هزار و ۶۹۳ هکتار ارقام محلی و ۴ هزار و ۱۷۰ هکتار ارقام پرمحصول کشت گردید که در مجموع ۲۵۷ هزار و ۸۴۷ تن و از سطح ۳۴ هزار و ۳۰ هکتار کشت مجدد و رتون که تحت مدیریت مزرعه قرار گرفت ۱۱۵ هزار و ۱۵۳ تن شلتوک تولید شد.

او افزود: در سال جاری در شهرستان ۲۱۰ هزار تن برنج سفید تولید خواهد شد که ارزش اقتصادی این محصول ۵۲۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

شهیدی پور گفت: باتوجه به میانگین مصرف سالانه، ۳۵ کیلوگرم برنج برای هر نفر، برنج ۶ میلیون ایرانی توسط شالیکاران این شهرستان تأمین شده است که در بحث امنیت غذایی و رسیدن به خوداتکایی بسیار مهم است.

