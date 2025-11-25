باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که بسیاری از کشور‌های بزرگ زمستانی، ماه‌ها در برف و ارتفاعات تمرین می‌کنند، یک بانوی ایرانی از کشوری که حتی در فصل سرما نیز برف کافی برای تمرین حرفه‌ای ندارد با تمرینات سخت رول اسکی روی آسفالت تمرینات خود را آغاز کرد و به تازگی در کمپ‌های پیشرفته فنلاند، روزانه نزدیک به ۵۰ کیلومتر اسکی می‌کند تا در المپیک زمستانی ۲۰۲۶ نام ایران را در میدان المپیک فریاد بکشد.

سمانه بیرامی باهر، اسکی‌باز صحرانوردی، المپین، پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ و یکی از معدود زنان ایرانی با عنوان Technical Delegate فدراسیون جهانی اسکی (FIS)، حالا در آستانه بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان، در اوج آمادگی خود قرار گرفته است.

این روز‌ها فنلاند محل تمرین اصلی اوست جایی که سمانه در مسیر‌های برفی استاندارد جهانی تمرین می‌کند تمریناتی که هر روز او را یک گام به رؤیایش نزدیک‌تر می‌کند: بهترین عملکرد دوران ورزشی در المپیک زمستانی ایتالی قرار است رقم بخورد.

چرا اسکی صحرانوردی یکی از سخت‌ترین رشته‌های ورزشی جهان است؟

اسکی صحرانوردی (Cross-Country Skiing) ورزش معمولی نیست؛ این رشته از نظر فیزیولوژیک در کنار دوچرخه‌سواری استقامتی و دوی کوهستان یکی از سخت‌ترین رشته‌های تاریخ ورزش شناخته می‌شود.

این ورزش ترکیبی از:

استقامت بسیار بالا (Endurance)

مصرف انرژی سنگین (تا ۱۲۰۰ کالری در ساعت)

فعال‌سازی هم‌زمان عضلات بالاتنه و پایین‌تنه

تکنیک پیچیدهٔ لغزش، تغییر سرعت و مدیریت انرژی

مسابقات طولانی‌مدت ۱۰ تا ۵۰ کیلومتر

کار در برف، بارباردگی، باد سرد و مسیر‌های متغیر

کنترل ذهنی طولانی‌مدت

برای یک زن ورزشکار، تمرین روزانه ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر در این رشته، چیزی نزدیک به تمرینات فوق‌سخت تیم‌های سطح اول جهان محسوب می‌شود.

سمانه اکنون یکی از معتبرترین نام‌های اسکی صحرانوردی ایران و آسیاست. بخشی از دستاورد‌های او:

افتخارات و سوابق بین‌المللی

پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۱۸

کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ ایتالیا

تنها بانوی ایرانی Technical Delegate فدراسیون جهانی اسکی (FIS)

تنها زن ایرانی راه‌یافته به جمع ۱۰ نفر برتر جهان در مرحله Qualification رتبه ۸

رتبه ۱۱ مسابقات قهرمانی جهان – Qualification نروژ ۲۰۲۵،

۶ دوره حضور در مسابقات قهرمانی جهان

۲ مدال طلای بین‌المللی – ترکیه ۲۰۲۱

مدال برنز – ارمنستان ۲۰۱۸

مربی تیم ملی جوانان در المپیک ۲۰۲۴ کره جنوبی

سمانه بخش بزرگی از مسیر حرفه‌ای‌اش را بدون امکانات اولیه این رشته برفی پشت سر گذاشته است.

او درباره‌ی این سختی می‌گوید: اسکی‌بازان حرفه‌ای دنیا بیشتر ماه‌های سال روی برف تمرین می‌کنند، اما من به‌خاطر کمبود برف در ایران مجبورم بخش زیادی از تمریناتم را روی رول‌اسکی و شرایط جایگزین انجام دهم. این مسیر را سخت‌تر می‌کند، اما هیچ‌وقت مانع من نشده است.

کمبود برف برای یک ورزشکار اسکی یعنی نبود مسیر استاندارد، نبود ارتفاعات مناسب تمرینی.

نبود مسیر‌های طولانی برای اسکی کلاسیک، نبود امکان تمرین مستمر و نیاز به خروج از کشور برای آماده‌سازی و این کار را برای یک ورزشکار دشوار می‌کند، اما همین شرایط دشوار، سمانه را به یکی از مقاوم‌ترین اسکی‌بازان زن آسیا تبدیل کرده است.

سمانه درباره تمریناتش برای آماده سازی حضور قدرتمند در المپیک زمستانی می‌گوید: تمریناتم بسیار فشرده است و روزانه حدود ۵۰ کیلومتر تمرین می‌کنم. این حجم تمرین فشار زیادی دارد، اما هر روز من را به هدف‌هایم نزدیک‌تر می‌کند. سهمیه المپیک دستاوردی است که فقط ۷۰ نفر در دنیا به آن می‌رسند، اما المپیک برای من فقط یک مسابقه نیست یک مسئولیت، یک رؤیا و یک افتخار بزرگ است. هدفم این است که بهترین نسخه خودم باشم تا لایق نام ایران باشم و الهام‌بخش نسل جدید شوم.

رقابت‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ در ایتالیا برگزار می‌شود و پیش از این نیز سمانه بیرامی باهر در المپیک ۲۰۱۸ زمستانی نیز در رشته صحرانوردی حضور داشت و با تجربه بالایی که در این سال‌ها بدست آورده است به احتمال زیاد در این رقابت‌ها عملکرد مناسب تری نسبت به دوره قبلی حضورش در این رقابت‌ها خواهد داشت.