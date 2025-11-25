مدیرعامل بورس تهران گفت: یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در دنیای امروز، یعنی تشکیل صندوق‌های رمزارز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، در همایش بورس‌های اوراق بهادار در عصر رمزارز‌ها بیان کرد: یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در دنیای امروز، یعنی تشکیل صندوق‌های رمزارز است توجه خاصی به بیت کوین وجود دارد و در حال حاضر ۲۰ کشور و ۲۶ بازار بورس در حال تشکیل صندوق‌های رمزارز هستند. دغدغه‌های عمده این صندوق‌ها شامل شفافیت، مدیریت رگولاتوری و ریسک است. این نگرانی‌ها حتی در بورس نیویورک که رمزارز‌ها در قالب‌های بزرگ جابجا می‌شوند، مشاهده می‌شود و چالش اصلی آنها نیز مدیریت ریسک است. 

گودرزی با تأکید بر نگاه مسئولانه بورس تهران به این موضوع، اظهار کرد: مسئولیت اصلی ما در بازار سرمایه، حفظ ثبات و اعتماد سهامداران است؛ لذا برای کنشگران اصلی این موضوع، از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، بسیار مهم است که طرفین معاملات رمزارز‌ها بتوانند دغدغه‌های رگولاتور‌ها را رعایت کنند. 

او در ادامه تصریح کرد: دغدغه اصلی بورس تهران برای ورود به این حوزه این است که طبیعت دارایی‌ها در حال تغییر است و نیاز بازار سرمایه و فعالان آن ایجاب می‌کند که دارایی‌های رمزارز به بورس وارد شوند. متأسفانه دارایی‌هایی که بتوانند نوسانات نرخ ارز را پوشش دهند، در بازار سرمایه کم داریم. 

او بیان کرد: امیدواریم بتوانیم پیوند و همگرایی بین بازار سرمایه و نوآوری‌هایی که در صنعت شکل گرفته است، ایجاد کنیم و به جای رویارویی، شاهد همگرایی میان بازار سرمایه و رمزارز باشیم. 

