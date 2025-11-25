رتبه بندی هفته چهل و هشتم سال ۲۰۲۵ میلادی برترین راکت بدستان دنیا با تداوم صدرنشینی نوشاد عالمیان و ندا شهسواری در دو بخش مردان و زنان در میان بازیکنان ایرانی منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با انتشار رنکینگ جدید، نوشاد عالمیان با دو پله سقوط در جایگاه ۸۸ دنیا قرار گرفت ولی همچنان صدرنشین پینگ پنگ بازان ایرانی در رتبه بندی جهانی محسوب میشود.

بنیامین فرجی نفر دوم راکت بدستان کشورمان با یک پله صعود جایگاه ۱۴۴ دنیا را به خود اختصاص داد، نیما عالمیان با صعودی چهار پله‌ای در جایگاه ۱۶۸ دنیا قرار گرفت و نوید شمس با ۶ پله ارتقا نسبت به هفته گذشته در مکان ۱۸۶ دنیا ایستاد.

در بخش بانوان، ندا شهسواری بدون تغییر در مکان ۱۳۳ دنیا باقی ماند، شیما صفایی با یک پله سقوط در جایگاه ۱۶۷ قرار گرفت، الینا رحیمی با سقوط یک پله‌ای در مکان ۲۶۱ دنیا ایستاد و مهشید اشتری پس از حضور در رقابت‌های استارکانتندر عمان با ۱۶ پله صعود جایگاه ۳۰۷ دنیا را به خود اختصاص داد و بیشترین صعود را در بین دختران پینگ پنگ ایران تجربه کرد.

منبع: فدراسیون تنیس روی میز