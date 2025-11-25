رئیس سازمان سنجش با هشدار نسبت به تبلیغات کلاهبرداری رزرو صندلی در دانشگاه‌های پزشکی، گفت: ادعا و شایعات مربوط به «صندلی‌فروشی» دانشگاه‌ها که به خصوص درباره دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح می‌شود کاملا کذب بوده و کلاهبرداری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خطاب به خانواده‌های متقاضیان آزمون سراسری توصیه کرد که به هیچ عنوان تحت تاثیر شیادان و باند‌های کلاهبرداری قرار نگیرند.

وی تصریح کرد: شیادان با طراحی کارنامه و معرفی‌نامه‌های جعلی درصدد دریافت وجه از متقاضیان آزمون‌ها و خانواده‌های آنان هستند در حالی‌که مسیر پذیرش دانشگاه‌ها صرفا از طریق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری و کسب نمره قبولی است و معرفی قبول‌شدگان صرفا از طریق سامانه‌های ارتباطی با دانشگاه‌ها و شبکه پیام دولت صورت می‌گیرد و از طریق مکاتبات کاغذی و ایمیل هیچ پذیرفته‌شده‌ای به دانشگاه‌ها معرفی نمی‌شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: شیادان با نام بردن از سازمان سنجش ادعا می‌کنند که «خرید صندلی پزشکی در دانشگاه‌ها محدود است و سازمان سنجش آموزش کشور تعداد محدودی را به ما اختصاص داده است!» خانواده‌ها مراقب باشند که تمام این ادعا‌ها کذب محض است.

وی با بیان اینکه پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی فقط از طریق قبولی در آزمون سراسری امکان‌پذیر است، گفت: هیچ دانشگاه دولتی یا خصوصی مجوز پذیرش از طرق دیگر را ندارد لذا از متقاضیان آزمون سراسری و خانواده‌های آنان درخواست می‌کنیم که تحت هیچ شرایطی هیچ مبلغی به حساب شیادان واریز نکنند ضمن اینکه این کلاهبرداران و متقاضیانی که وارد این شبکه‌های خرید و فروش شوند از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا شناسایی شده و با آنان برخورد می‌شود.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

برچسب ها: سازمان سنجش کشور ، رشته پزشکی
خبرهای مرتبط
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی ۱۴۰۴
فردا، آخرین مهلت ثبت نام در آزمون دکتری است
دومین اصلاحات دفترچه ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ منتشر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Germany
ناشناس
۱۱:۰۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چند سال دیگر معلوم می شود فروش صندلی پزشکی واقعیت داشت و یا کلاهبرداری بوده است
۰
۰
پاسخ دادن
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
سلاح سبز علیه آلزایمر
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
آخرین اخبار
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
صدایی که هیچ‌کس در مدار دوست ندارد بشنود؛ چرا فضانوردان از آن می‌ترسند؟
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
عدم نقش آفرینی مصرف شیر در مقابله با آلودگی هوا + فیلم
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد
کشف علمی که درک ما از ریشه‌های حیات را تغییر می‌دهد
تأثیر آب پرتقال بر قلب و متابولیسم
بلایی که استفاده بیش از حد از تیک تاک و اینستاگرام بر سر مغز می آورد
شربت ضد سرماخوردگی مناسب برای فصل پاییز + فیلم
یک دنباله‌دار دیگر به زمین نزدیک می‌شود!
غذا‌هایی که به موهایتان آسیب می‌زنند