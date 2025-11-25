باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خطاب به خانوادههای متقاضیان آزمون سراسری توصیه کرد که به هیچ عنوان تحت تاثیر شیادان و باندهای کلاهبرداری قرار نگیرند.
وی تصریح کرد: شیادان با طراحی کارنامه و معرفینامههای جعلی درصدد دریافت وجه از متقاضیان آزمونها و خانوادههای آنان هستند در حالیکه مسیر پذیرش دانشگاهها صرفا از طریق ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری و کسب نمره قبولی است و معرفی قبولشدگان صرفا از طریق سامانههای ارتباطی با دانشگاهها و شبکه پیام دولت صورت میگیرد و از طریق مکاتبات کاغذی و ایمیل هیچ پذیرفتهشدهای به دانشگاهها معرفی نمیشود.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: شیادان با نام بردن از سازمان سنجش ادعا میکنند که «خرید صندلی پزشکی در دانشگاهها محدود است و سازمان سنجش آموزش کشور تعداد محدودی را به ما اختصاص داده است!» خانوادهها مراقب باشند که تمام این ادعاها کذب محض است.
وی با بیان اینکه پذیرش در رشتههای علوم پزشکی فقط از طریق قبولی در آزمون سراسری امکانپذیر است، گفت: هیچ دانشگاه دولتی یا خصوصی مجوز پذیرش از طرق دیگر را ندارد لذا از متقاضیان آزمون سراسری و خانوادههای آنان درخواست میکنیم که تحت هیچ شرایطی هیچ مبلغی به حساب شیادان واریز نکنند ضمن اینکه این کلاهبرداران و متقاضیانی که وارد این شبکههای خرید و فروش شوند از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا شناسایی شده و با آنان برخورد میشود.
منبع: سازمان سنجش آموزش کشور