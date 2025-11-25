کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: امکان ثبت قرارداد در سامانه خودنویس و کاهش تخلفات در این بخش فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان حسینی ‌کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین دستاوردها در بازار مسکن است گفت: اين سامانه با هدف افزایش شفافیت در معاملات ملکی، کاهش تخلفات و تسهیل فرایند تنظیم قراردادها راه‌اندازی شده است. این سامانه امکان ثبت قراردادهای اجاره و خرید فروش ملک را به‌صورت دیجیتال و رسمی فراهم می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۰ میلیون نفر در سامانه خودنویس ثبت‌نام‌کرده‌اند و میزان ثبت‌ قراردادها در این بخش نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما ثبت قرارداد در این سامانه نسبت به تابستان کاهشی شده و روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد اجاره در این سامانه ثبت می‌شود. 

او بیان کرد: در بخش اجاره، بیش از ۱.۱ میلیون کد رهگیری صادر شده است؛ بخشی از این قراردادها مربوط به املاک مسکونی و بخشی به املاک تجاری است.

وی با اشاره به اینکه از زمان راه اندازی این سامانه شاهد  ثبت قراردادها در خودنویس رایگان است، بنابراین موجر و مستأجر نیاز کمتری به پرداخت هزینه به واسطه‌گران دارند گفت: حذف مراحل کاغذی و تسهیل در ثبت باعث صرفه‌جویی زمانی می‌شود.

حسینی گفت: با ثبت رسمی قرارداد در سامانه، اگر اختلاف پیش بیاید، سوابق قرارداد در سامانه قابل پیگیری است و پشتوانه حقوقی بهتری وجود دارد. 

وی اظهار داشت: این  سامانه می‌تواند از کلاهبرداری‌های ملکی جلوگیری کند چون اطلاعات مالکیت و قرارداد به‌صورت متمرکز موجود است. طبق برخی از نهادها، خودنویس توانسته از برخی افزایش‌های غیرمنطقی اجاره‌بها جلوگیری کند. 

این کارشناس سیاست گذاری مسکن  یادآور شد: امکان نظارت بیشتر بر قراردادهای اجاره به دولت یا نهادهای مربوط فراهم می‌شود تا سیاست‌گذاری بهتری درباره اجاره‌بها انجام شود استفاده‌مداوم از این سامانه امکان حذف واسطه‌گران و دلالان در این بخش فراهم خواهد شد.

او گفت:سامانه خودنویس یکی از نوآوری‌های دولت در بازار مسکن است که با هدف افزایش شفافیت در معاملات ملکی، کاهش تخلفات و تسهیل فرایند تنظیم قراردادها راه‌اندازی شده است. 

وی ادامه داد: خودنویس، به جای حذف کامل مشاوران املاک، موقعیت جدیدی برای آنها ایجاد می‌کند: مشاوران می‌توانند در تنظیم قراردادها مشارکت کنند و همچنان حق‌الزحمه داشته باشند. 

برچسب ها: بازار مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
پرداخت وام خرید در نقطه پایانی زنجیره نجات بخش بازار مسکن
مهار سوداگری در بازار مسکن از طریق تکمیل سامانه املاک و اسکان
اولویت همکاری برای ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
آخرین اخبار
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ محصولات کشاورزی نیست
سازوکار سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره در کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود
ذخیره سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی در تمامی کارت سوخت خودرو‌های نو شماره/ زمان اجرای دقیق عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اعلام می‌شود