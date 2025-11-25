باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و شهادت فرمانده نظامی حزب الله، بار دیگر با تکرار ادعای همیشگی «حق دفاع اسرائیل از خود« به توجیه این اقدام پرداخت.

لیویت در پاسخ به سوال خبرنگاران ادعا کرد: «اگرچه با رئیس جمهور ترامپ درباره این حمله صحبت نکرده‌ام، ولی طبیعی است که رئیس جمهور از حق اسرائیل برای دفاع از خود و نابودی هرگونه تهدید تروریستی در منطقه حمایت می‌کند.»

این اظهارات در پی حمله روز یکشنبه ارتش رژیم صهیونیستی به یک مجتمع مسکونی در ضاحیه بیروت صورت می‌گیرد که در جریان آن هیثم علی الطبطبایی، فرمانده شاخه نظامی حزب الله لبنان و چهار تن از همراهانش به شهادت رسیدند.

گفتنی است آمریکا در سال ۲۰۱۶ الطبطبایی را در فهرست تروریستی قرار داده و او را فرمانده نظامی توصیف کرده بود که نیرو‌های ویژه حزب الله را در سوریه و یمن هدایت می‌کند. واشنگتن برای دریافت اطلاعات درباره این فرمانده، پنج میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه