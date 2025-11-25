سخنگوی کاخ سفید با توجیه حمله اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان که به شهادت یک فرمانده ارشد حزب‌الله انجامید، ادعای واشنگتن درباره «حق دفاع اسرائیل از خود» را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و شهادت فرمانده نظامی حزب الله، بار دیگر با تکرار ادعای همیشگی «حق دفاع اسرائیل از خود« به توجیه این اقدام پرداخت.

لیویت در پاسخ به سوال خبرنگاران ادعا کرد: «اگرچه با رئیس جمهور ترامپ درباره این حمله صحبت نکرده‌ام، ولی طبیعی است که رئیس جمهور از حق اسرائیل برای دفاع از خود و نابودی هرگونه تهدید تروریستی در منطقه حمایت می‌کند.»

این اظهارات در پی حمله روز یکشنبه ارتش رژیم صهیونیستی به یک مجتمع مسکونی در ضاحیه بیروت صورت می‌گیرد که در جریان آن هیثم علی الطبطبایی، فرمانده شاخه نظامی حزب الله لبنان و چهار تن از همراهانش به شهادت رسیدند.

گفتنی است آمریکا در سال ۲۰۱۶ الطبطبایی را در فهرست تروریستی قرار داده و او را فرمانده نظامی توصیف کرده بود که نیرو‌های ویژه حزب الله را در سوریه و یمن هدایت می‌کند. واشنگتن برای دریافت اطلاعات درباره این فرمانده، پنج میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
درلبنان مشگل آمریکا واین ترامپ است نه اسرائیل اگر تنها اسرائیل باشد چندین بار کل اسرائیل آزاد کرده بود مردم فقط سفارت آتش بزنند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به اراضی سوریه 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار صورت می گیرد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
شرارت‌های رژیم صهیونیستی جنایت کار و با حمایت آمریکا جنایت کار و اروپا جنایت کار همه کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
حضور آمریکا، ترکیه، رژصهیونیستی، هر سه در سوریه غیر قانونی است و نقض قوانین بین المللی بوده است و هم به خاطر کمک، حمایت و پشتیبانی از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی بوده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
دولت لبنان شریک جرم جنایت های اسرائیل و آمریکا است.
حمله رژیم صهیونیستی جنایت کار به پایتخت لبنان، اجرای قانون جنگل بود.
جامعه بین‌المللی خودش شریک جرم جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان، غزه، سوریه، یمن، ایران و قطر و منطقه بوده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار، جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمله اخیر رژیم صهیونیستی جنایتکار به لبنان، اجرای قانون جنگل بود و هم با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار انجام شده است.
۱۲:۵۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
حمله اخیر رژیم صهیونیستی جنایتکار به لبنان، اجرای قانون جنگل بود و هم با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار انجام شده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تجاوز رژیم صهیونیستی جنایت کار نقض حاکمیت سرزمینی لبنان است
۱۲:۴۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تجاوز رژیم صهیونیستی جنایت کار نقض حاکمیت سرزمینی لبنان است
۰
۱
پاسخ دادن
