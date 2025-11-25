کارشناس اقتصادی گفت: با اجرای طرح صدور صورتحساب‌های الکترونیکی شاهد آن خواهیم بود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه فاکتور‌های رسمی رفع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - منوچهر شعبانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه اجرای طرح صورتحساب الکترونیکی یکی از مهم ترین اقدامات درحوزه مالیاتی کشور و ایجاد شفافیت در این بخش است گفت: اجرای طرح صدور صورت حساب الکترونیکی یکی از مهم ترین گام ها در حوزه اقتصادی است که می تواند بازار مالیاتی کشور را شفاف کند و از سوی دیگر زمینه را برای حذف فاکتورهای صوری فراهم کند.

وی ادامه داد: نظام مالیاتی هر کشور، ستون فقرات تأمین مالی دولت و توزیع مجدد منابع اقتصادی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های ساختاری و عملیاتی متعددی دست به گریبان بوده است که مهم‌ترین آن‌ها ورود حجم بسیار زیادی از معاملات و درآمدهای اقتصادی بوده که توانسته بار مالیاتی سنگینی را به بخش های مولد کشور تحمیل کند.

او بیان کرد: صورتحساب الکترونیکی یک سند دیجیتال است که تمامی اطلاعات مربوط به یک مبادله کالا یا خدمات را در بر می‌گیرد و در قالبی استاندارد و از طریق زیرساخت‌های امن، مستقیماً به سازمان امور مالیاتی ارسال و تأیید می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر با اجرای طرح صورتحساب های کاغذی شاهد آن هستیم که بخش عمده ای از مشکلات در این حوزه افزایش یافته است و ما شاهد ایجاد تخلفات در این حوزه هستیم گفت: با اجرای طرح صدور صورتحساب الکترونیکی می توانیم شاهد آن باشیم که عدالت مالیاتی و همچنین شفافیت مالیاتی در تمامی بخش ها برقرار شده و به طور قطع بازار اقتصادی کشور در این زمینه شاهد گام های موثر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه  مالیات بر اساس داده‌های تأیید شده تراکنش‌ها محاسبه می‌شود، نه بر اساس تخمین‌های محافظه‌کارانه یا اظهارات غیرواقعی گفت: در سیستم‌های سنتی، فروشندگان می‌توانند برای فرار از مالیات، تخفیف‌های نقدی (زیر میزی) ارائه دهند که در فاکتور ثبت نمی‌شود. در سیستم الکترونیکی، اگر خریدار نیز ملزم به ثبت فاکتور دریافتی باشد، فروشنده انگیزه کمتری برای ارائه این تخفیف‌های غیررسمی خواهد داشت، زیرا خریدار بهای آن را در مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود از دست می‌دهد.

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
