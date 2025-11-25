فرمانده بسیج سازندگی سپاه عاشورا از آبرسانی به ۱۷۸ روستا در استان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار جواد ملک لو فرمانده بسیج سازندگی در آیین تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی ومحرمیت زدایی در ملکان گفت:طرح آبرسانی به ۱۷۸ روستا دراستان امسال به اتمام رسیده است.

وی افزود:فاز دوم آبرسانی به روستا‌ها نیز به بسیج سازندگی استان ابلاغ شده وبعداز عید عملیات اجرایی آبرسانی به بیش از ۵۰ روستا نیز شروع خواهد شد.

فرماندار شهرستان ملکان نیز گفت:باهمکاری بسیج امسال ۴۰ کیلوممتر از راه‌های روستایی این شهرستان آسفالت ریزی شده است و ۳۰ کیلومتر دیگر در دست اقدام است.

نقی محمدی افزود:برای آسفالت راه‌های روستایی بیش از ۵ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ملکان سرهنگ شاه محمدپور نیز از بهسازی ومقاوم سازی وبازسازی ۱۰ خانه محروم روستایی توسط گروه‌های جهادی در سالجاری خبرداد وافزود:بازسازی ۲۰ خانه محروم روستایی نیز در دستورکار بسیج سازندگی این شهرستان قرار داد.

در پایان از فعالان عرصه سازندگی ومحرومیت زدایی تجلیل شد.