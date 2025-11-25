پست اصلی برق مجموعه ورزشی که برق استادیوم فوتبال، فدراسیون کشتی و ۵ سالن را تامین می‌کند، پس از نیم قرن نوسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه به‌روز‌رسانی تابلو‌ها و کابل‌های برق مجموعه ورزشی آزادی، دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ پست اصلی برق مجموعه ورزشی آزادی نوسازی شد. در عملیات نوسازی پست اصلی برق مجموعه ورزشی آزادی ۷ تابلو کامپکت متشکل از کلید‌های دژنکتور و سکسیونر ۲۰ کیلو وات که از تجهیزات اصلی و بنیادین در ایستگاه‌های برق فشار بالا می‌باشند، تعویض  شد.

این تجهیزات از ۵۶ سال قبل تا به امروز تعویض نشده بود. مجموعه ورزشی آزادی با ۴۶۰ هکتار مساحت، ۱۴ پست برق دارد که پست اصلی آن برق قسمت شمالی مجموعه، استادیوم فوتبال، استخر قهرمانی، ۵ سالن، فدراسیون کشتی و هتل المپیک را تامین می‌کند.

در گام نخست به‌روز‌رسانی سیستم برق مجموعه ورزشی آزادی، با هزینه‌ای نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان حدود ۵ کیلومتر از کابل‌های قدیمی، ترانس‌های پست و تجهیزات فشار قوی مجموعه تعویض گردید.

منبع: روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی

برچسب ها: مجموعه ورزشی آزادی ، استادیوم آزادی
