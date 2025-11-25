باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشهای رسیده از مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی، از روز یکشنبه اختلالات گستردهای در سامانههای موقعیتیاب ماهوارهای (GPSجیپیاس) در شهرهایی مانند حیفا رخ داده که این وضعیت تا پایان روز تشدید شده است.
کارشناسان احتمال میدهند این اختلالات که کماکان ادامه دارد، بخشی از اقدامات جنگ الکترونیک برای مختل کردن دقت موشکها و پهپادهای حزبالله باشد، اگرچه منابع رسمی هنوز منشأ این اختلالات را تأیید نکردهاند.
پایگاه خبری-اقتصادی «دمارکر» گزارش داده است که از صبح روز یکشنبه، ساکنان شمال سرزمینهای اشغالی با مشکلات فزایندهای در دریافت سیگنالهای جیپیاس مواجه شدهاند. به گفته منابع فنی، این اقدام احتمالاً با هدف خنثی کردن سامانههای هدایت ماهوارهای حزبالله انجام شده است.
این اولین بار نیست که چنین اختلالاتی در مناطق شمالی ایجاد میشود. در روزهای آغازین درگیری با حزبالله، رژیم صهیونیستی عمداً باعث ایجاد اختلال در سیگنالهای جیپیاس شده بود. اگرچه این اقدام از نظر نظامی مؤثر ارزیابی میشد، اما تأثیرات منفی بر فعالیتهای غیرنظامی از جمله عملکرد برنامههای مسیریابی مانند Waze و Google Maps گذاشت.
بر اساس گزارش دمارکر، ساکنان شمال پیش از این نیز در طول جنگ «شمشیر آهنین» و تا پیش از آتشبس با حزبالله، اختلالات مشابهی را تجربه کرده بودند. در پی این تجربه، برخی کسبوکارهای محلی روشهای جایگزینی برای مسیریابی و پرداخت ابداع کرده بودند، از جمله استفاده از منوهای انتخابی در اپلیکیشنهای حمل و نقل به جای سیستم مبتنی بر موقعیت مکانی، و همچنین افزایش استقبال از نقشههای کاغذی در زمان قطعی جیپیاس.
منبع: کان