رئیس اداره تجهیزات دندان پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: اکنون ۳۰ درصد از نیاز بازار داخلی توسط تولید کنندگان تجهیزات دندان پزشکی تامین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - قاسم صادقی رئیس اداره تجهیزات دندان پزشکی سازمان غذا و دارو در نشست خبری پانزدهمین کنگره ایمپلنت گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد از نیاز کشور توسط تولید کنندگان داخلی تولید می شود. 

به گفته وی الان صادرات انجام می شود اما باید این آمار ارتقا پیدا کند. 

صادقی تاکید کرد: الان به دلیل اعمال تحریم ها در انتقال پول دچار مشکلاتی هستیم اما صادرات تجهیزات دندان پزشکی و ملزومات مصرفی انجام می شود که باید این آمار افزایش پیدا کند. 

 

در ادامه مراسم، حسین بهنیا استاد ایمپلنت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس پانزدهمین کنگره انجمن ایمپلنتولوژی ایران گفت که این علم، علم جوانی است و کنگره جایگاه بسیار ویژه ای در شناسایی این علم و حل کمبودهای آن دارد.

بهنیا افزود: بیش از ۲۰۰ سخنران و پنل های متعدد و سمپوزیم دیجیتال در این کنگره اجرا می شود و مباحث علمی و بروز در این کنگره ارائه می شود.

رئیس کنگره ایمپلنت خاطرنشان کرد:کارگاه های زیادی در کنگره پیش رو برگزار می شود؛ضمن اینکه نمایشگاه اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید شیوه نامه و تقویم آموزشی ایمپلنت در دانشکده ها بروز شود،افزود: علم ایمپلنت برای زیبایی نیست و این روش درمانی کاملا علمی است. برای اینکه بیماران تغذیه سالم و درستی داشته باشند و در کنار آن نیز زیبایی به همراه دارد.

رئیس کنگره ایمپلنتلوژی گفت: در کنگره امسال تکنولوژی های روز در سمپوزیوم دیجیتال توضیح و تشریح داده می شود. 

به گفته وی حوزه ایمپلنت به خاطر وسایل و تجهیزاتش گران تمام می شود اما فرصتی برای افراد است تا از امکانات این حوزه فراخور خودشان استفاده کنند.

بهنیا تاکید کرد: ایمپلنت رشته ای تخصصی است که کارهای زیادی برای بیماران انجام داده و علم ایمپلنت علم جدیدی است. علم ایمپلنتلوژی به دلیل نیاز انسان ها راه اندازی شده‌ است. 

وی افزود: ایمپلنتلوژی یک نوع درمان عارضه بی دندانی است و در درجه بعدی یک روش درمانی برای تغذیه درست افراد است.

در ادامه زهرا قربانی رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت از افزایش ابتلا به سرطان دهان در کشور خبر داد و گفت: افراد بالای پنجاه سال و مصرف کنندگان انواع مواد دخانی در معرض ابتلا به این سرطان قرار دارند.

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت بیان کرد: اکنون شاهد هستیم در انجمن های مختلف به موضوع اهمیت سلامت دهان و دندان توجه شده است.

وی با اشاره به اهمیت بهداشت دندان در سلامت عمومی افراد،گفت: حتی در استفاده از روش درمانی ایمپلنت نیز رعایت بهداشت دندان بسیار با اهمیت است.

رئیس اداره سلامت دهان و دندان از انجام غربالگری سرطان دهان و دندان در چهار روز برگزاری کنگره خبر داد و گفت: افراد بالای ۵۰ سال که مواد دخانی استفاده می کنند و همچنین مبتلایان به ویروس اچ پی وی در ریسک بالای ابتلا به سرطان دهان و دندان هستند.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش مصرف دخانیات،قلیان و الکل سن و میزان شیوع ابتلا به سرطان دهان در جهان و ایران روبه افزایش است.

در ادامه مراسم، علی تاجرنیا عضو انجمن ایمپلنتلوژی ایران گفت:  ایمپلنت فقط یک درمان زیبایی نیست بلکه مداخلاتی در راستای بهبود کیفی زندگی است.

به گفته وی درمان ایمپلنت به نوعی از سایش فک و استخوان جلوگیری می کند.

