مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: در حال حاضر موانعی بر سر اجرای طرح مسکن اقتصادی وجود دارد که باید هرچه سریعتر سازوکار رفع اجرای آن فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در خصوص آخرین وضعیت «طرح مسکن اقتصادی» اظهار کرد: شأن جامعه کارشناسی تصمیم‌سازی است اما متأسفانه تصمیم‌گیران کشور همواره با تأخیر فاز و فاصله زمانی نسبت به نظرات کارشناسان عمل می‌کنند و زمانی به تصمیم‌گیری می‌رسند که عملاً کشور وارد بحران شده و خسارات زیادی به مردم تحمیل شده است. وی افزود: این اتفاق دقیقاً در بازار مسکن نیز رخ داد.

باقرپور با اشاره به اینکه حدود دو سال و نیم پیش موضوع «مسکن اقتصادی» برای نخستین‌بار مطرح شد، گفت: در همان زمان اعلام کردیم که مسکن اقتصادی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است؛ با این حال مشاهده شد که مسئولان وقت با این طرح برخورد تند داشتند و به تبع آن برخی کارشناسان نیز مخالفت‌هایی ابراز می‌کردند.

وی ادامه داد: اما از همان زمان واقع‌بینی‌ها به تدریج آغاز شد و گروهی پیام و تحلیل‌های ارائه‌شده را دریافت کردند و نظرات مثبت خود را اعلام کردند.

او بیان کرد: در حال حاضر شرایط بازار مسکن به قدری پیچیده و رکود در این بازار چنان عمیق شد و این کالای استراتژیک تا این اندازه از استطاعت خانواده‌ها خارج شد که امروز حتی جناح مخالف نیز در مصاحبه‌های اخیر خود اعلام کرده است که راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی بازار مسکن، اجرای طرح «مسکن اقتصادی» است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران تاکید کرد: اختلاف‌نظر درباره مسکن اقتصادی امروز به یک اتفاق‌نظر ختم شده و دیگر نباید زمان را از دست داد. اکنون جای بحث و مجادله نیست؛ وقتی هر دو جناح اصلی سیاسی کشور، اغلب نمایندگان مجلس و اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارشناسان معتقدند باید در کمیت ساخت‌وساز تجدیدنظر شود و مسکن اقتصادی راهکار برون‌رفت است، زمان اقدام رسیده است.

او بیان کرد: نهادهای قانون‌گذار و متولی مانند شهرداری‌ها، شوراهای شهر، مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی باید هرچه سریع‌تر آیین‌نامه و شرایط اجرای مسکن اقتصادی را ابلاغ کنند و از ایجاد گره‌های جدید جلوگیری کنند. تسهیل‌گری باید جایگزین بروکراسی شود.

او توضیح داد: در صورتی که کالای قابل نقدشوندگی در بازار مسکن وجود نداشته باشد، رکود عمیق موجود می‌تواند به تعطیلی در تولید مسکن منجر شود؛ مشابه بسیاری از صنایعی که در زمان مناسب تصمیمات لازم برای احیای آنها اتخاذ نشد. اما تفاوت صنعت ساختمان با سایر صنایع در این است که اینجا یک قایق سوراخ نمی‌شود؛ بلکه یک ناو در حال غرق شدن است و با خود می‌تواند بسیاری از صنایع و مشاغل را به زیر آب بکشد.

وی افزود:رکود در بازار مسکن می‌تواند موج بزرگی از بیکاری را در صنایع و خدمات وابسته ایجاد کند و بحران‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی را برای جامعه به همراه داشته باشد.

باقرپور با درخواست جدی از مسئولان اظهار کرد: خواهش ما این است که هرچه سریع‌تر سازوکار اجرای این طرح قانونمند شود و دیگر درگیر چرایی نباشیم؛ اکنون زمان پرداختن به «چگونگی اجرای مسکن اقتصادی» است.

وی درباره مرحله فعلی طرح و موانع موجود تصریح کرد: در حال حاضر موانع متعددی بر سر راه اجرای مسکن اقتصادی وجود دارد؛ از جمله مسائل مربوط به حداقل متراژ، تأمین پارکینگ که عملاً توجیه اقتصادی طرح را از بین می‌برد، روندهای پیچیده صدور مجوزها و حتی الزام‌آور نبودن تولید واحدهای کوچک‌متراژ. به عنوان نمونه می‌توان الزام کرد که هر انبوه‌ساز مکلف باشد ۳۰ یا ۴۰ درصد بنای مفید هر پروژه را به مسکن اقتصادی و مسکن کوچک متراژ تخصیص دهد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تاکید کرد: در طرح مسکن اقتصادی به هیچ عنوان نباید کیفیت نادیده گرفته شود. قرار نیست برای ساخت مسکن ارزان، واحد بی‌کیفیت تولید شود. هدف ما اصلاح کمیت‌ها متناسب با سبک زندگی امروز و خواست جوانان ، هماهنگ با سیاست‌های ترویج ازدواج و فرزندآوری است. جوان امروز ناچار است مرحله به مرحله زندگی خود را ارتقا دهد و مسکن اقتصادی بهترین آغاز برای زندگی مشترک جوانان محسوب می‌شود.

ناشناس
۱۴:۲۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مسکن اقتصادی یعنی سوئیتهای ۱۲ متری
