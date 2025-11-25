رئیس کنفدراسیون راگبی آسیا با ارسال پیامی رسمی، موفقیت تیم ملی زنان ایران در مسابقات آسیا ترافی ۲۰۲۵ در عمان را تبریک گفت و آن را نقطه عطفی تاریخی برای ورزش راگبی ایران توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کنفدراسیون راگبی آسیا با ارسال پیامی رسمی به میرمهدی حسینی، رئیس انجمن راگبی ایران، موفقیت تیم ملی زنان ایران در مسابقات آسیا ترافی ۲۰۲۵ در عمان را تبریک گفت و آن را نقطه عطفی تاریخی برای ورزش راگبی ایران توصیف کرد.

در این رقابت‌ها که در عمان برگزار شد، تیم ملی زنان ایران با ارائه نمایشی چشمگیر، به مقام نایب قهرمانی دست یافت؛ عنوانی که در سطح قاره آسیا بی‌سابقه و نشانه جهش چشمگیر این رشته در ایران محسوب می‌شود.

قیس عبدالله الضالعی، رئیس آسیا راگبی، در متن پیام خود با تقدیر از تلاش بازیکنان، کادر فنی و مدیران تیم ملی، تأکید کرد:

«این موفقیت تنها یک دستاورد ورزشی نیست، بلکه نمونه‌ای الهام‌بخش از استقامت، اتحاد و افتخار ملی است.»

وی با اشاره به چالش‌های داخلی چند سال اخیر راگبی ایران افزود که عملکرد تیم زنان در مسقط «آغاز مسیری برای کسب موفقیت‌های بزرگ‌تر در آینده» است و آسیا راگبی از ادامه همکاری‌های نزدیک با ایران برای توسعه این رشته حمایت خواهد کرد.