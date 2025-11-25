مدیرعامل فرابورس گفت: ما در تلاش هستیم تا تابلو دارایی‌های دیجیتال را راه‌اندازی کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، در نشست خبری اخیر به تشریح تاریخچه و دستاورد‌های این نهاد از زمان تأسیس در سال ۱۳۸۷ پرداخت و گفت: فرابورس در این سال‌ها به عنوان یک نهاد پویا و نوآور، همواره در تلاش بوده است تا ابزار‌های جدید و بازار‌های متنوعی را به سرمایه‌گذاران عرضه کند. 

شیرازی تاریخچه فرابورس را با اشاره به رویداد‌های مهم آن بیان کرد و گفت: سال ۱۳۸۸، اولین عرضه اولیه در بازار فرابورس انجام شد و از آن زمان، بازار‌های مختلفی نظیر بازار دوم، بازار پایه و بازار ابزار‌های نوین راه‌اندازی شده است. در سال‌های اخیر، از جمله سال ۱۴۰۳، بازار نوآفرین افتتاح شد و اولین سهام تابلوی دانش بنیان نیز در این بازار عرضه گردید. 

او به رشد قابل توجه فرابورس اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۵۳ درصد ناشران بازار سرمایه در فرابورس معامله می‌شوند، که این نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر ما در این حوزه است. 

شیرازی همچنین به عملکرد فرابورس در هشت ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: ۴۰ شرکت از طریق اوراق درآمد ثابت تأمین مالی کردند که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است. این شرکت‌ها موفق به تأمین مالی ۱۹ هزار میلیارد تومان شدند که ۷۳ درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. 

مدیرعامل فرابورس به رکورد‌های جدید در تأمین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۴۵۰ شرکت توانستند به ارزش ۸۷۱۰ میلیارد تومان تأمین مالی کنند و در ماه آبان، رکورد جدیدی در تأمین مالی جمعی ثبت شد.

 او همچنین به اضافه شدن ۱۴ صندوق جدید به فرابورس و ارزش دارایی تحت مدیریت این صندوق‌ها که به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده، اشاره کرد.

شیرازی در ادامه به برنامه‌های آینده فرابورس پرداخت و گفت: ما در تلاش هستیم تا تابلو دارایی‌های دیجیتال را راه‌اندازی کنیم. این گروه جدید سرمایه‌گذاری، به طور خاص در زمینه بلاک‌چین و دفاتر کل توزیع شده خواهد بود. هدف ما این است که با بهادارسازی دارایی‌های دیجیتال از طریق صندوق‌های قابل معامله مانند صندوق بیت کوین و اتریوم، و ایجاد بستر معاملاتی مناسب، به این بازار ورود کنیم. 

او همچنین به توسعه بازار توافقی اشاره کرد و گفت: برای کاهش ریسک‌ها و ساده‌تر کردن فرآیندها، پیشنهاد داریم که اوراق بدهی دولتی و شرکتی به صورت توافقی در بستر بازار توافقی معامله شوند. 

او بیان کرد: ما به دنبال گسترش تأمین مالی جمعی هستیم و تلاش داریم تا این فرآیند به سمت تأمین مالی مبتنی بر سهام نیز سوق داده شود. 

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، فرابورس ایران
خبرهای مرتبط
افزایش ۲ درصدی امتیاز حاکمیت شرکتی ناشران بورسی/ صنعت یارانه بالاترین نمره حاکمیت شرکتی
آغاز تحول دیجیتال در کانون کارگزاران
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۵۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
بورس فردا فعال است
گودرزی:
مسئولیت اصلی ما در بازار سرمایه حفظ ثبات و اعتماد سهامداران است
برنامه سازمان بورس برای چهار ماه آینده مشخص شد/ مأموریت اصلی بازار سرمایه، نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
آخرین اخبار
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ محصولات کشاورزی نیست
سازوکار سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره در کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود
ذخیره سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی در تمامی کارت سوخت خودرو‌های نو شماره/ زمان اجرای دقیق عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اعلام می‌شود