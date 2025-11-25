باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، در نشست خبری اخیر به تشریح تاریخچه و دستاورد‌های این نهاد از زمان تأسیس در سال ۱۳۸۷ پرداخت و گفت: فرابورس در این سال‌ها به عنوان یک نهاد پویا و نوآور، همواره در تلاش بوده است تا ابزار‌های جدید و بازار‌های متنوعی را به سرمایه‌گذاران عرضه کند.

شیرازی تاریخچه فرابورس را با اشاره به رویداد‌های مهم آن بیان کرد و گفت: سال ۱۳۸۸، اولین عرضه اولیه در بازار فرابورس انجام شد و از آن زمان، بازار‌های مختلفی نظیر بازار دوم، بازار پایه و بازار ابزار‌های نوین راه‌اندازی شده است. در سال‌های اخیر، از جمله سال ۱۴۰۳، بازار نوآفرین افتتاح شد و اولین سهام تابلوی دانش بنیان نیز در این بازار عرضه گردید.

او به رشد قابل توجه فرابورس اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۵۳ درصد ناشران بازار سرمایه در فرابورس معامله می‌شوند، که این نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر ما در این حوزه است.

شیرازی همچنین به عملکرد فرابورس در هشت ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: ۴۰ شرکت از طریق اوراق درآمد ثابت تأمین مالی کردند که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است. این شرکت‌ها موفق به تأمین مالی ۱۹ هزار میلیارد تومان شدند که ۷۳ درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

مدیرعامل فرابورس به رکورد‌های جدید در تأمین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۴۵۰ شرکت توانستند به ارزش ۸۷۱۰ میلیارد تومان تأمین مالی کنند و در ماه آبان، رکورد جدیدی در تأمین مالی جمعی ثبت شد.

او همچنین به اضافه شدن ۱۴ صندوق جدید به فرابورس و ارزش دارایی تحت مدیریت این صندوق‌ها که به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده، اشاره کرد.

شیرازی در ادامه به برنامه‌های آینده فرابورس پرداخت و گفت: ما در تلاش هستیم تا تابلو دارایی‌های دیجیتال را راه‌اندازی کنیم. این گروه جدید سرمایه‌گذاری، به طور خاص در زمینه بلاک‌چین و دفاتر کل توزیع شده خواهد بود. هدف ما این است که با بهادارسازی دارایی‌های دیجیتال از طریق صندوق‌های قابل معامله مانند صندوق بیت کوین و اتریوم، و ایجاد بستر معاملاتی مناسب، به این بازار ورود کنیم.

او همچنین به توسعه بازار توافقی اشاره کرد و گفت: برای کاهش ریسک‌ها و ساده‌تر کردن فرآیندها، پیشنهاد داریم که اوراق بدهی دولتی و شرکتی به صورت توافقی در بستر بازار توافقی معامله شوند.

او بیان کرد: ما به دنبال گسترش تأمین مالی جمعی هستیم و تلاش داریم تا این فرآیند به سمت تأمین مالی مبتنی بر سهام نیز سوق داده شود.