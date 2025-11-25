باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر با صدور پیامی ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز تشکیل بسیج مستضعفین گفت: بسیج نه تنها یک رکن مهم نظامی برای دفاع از کشور است، بلکه برآمده از روح مصفای بسیجیان نیک‌اندیش است که با مشی داوطلبانه و نیت خیرخواهانه، برای خدمت به نیازمندان ایثار می‌کنند و در سختی‌ها فداکارانه کنار مردم می‌ایستند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: شوکت و عظمت بسیج در فروتنی و اخلاص بسیجیان نهفته است و آنان با دوری از هر گونه خودپسندی و غرور، آماده فدا شدن در راه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.

وی خدمت خالصانه و ازخودگذشتگی بسیجیان در صحنه‌های مختلف را رمز ماندگاری آنان دانسته و یادآور شد که بسیجیان، چه در میدان‌های رزم و چه در نجات مردم از حوادث و سوانح، با جانفشانی و اخلاص در خدمت جامعه هستند.