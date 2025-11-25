کاروان ورزش ایران که با نام «عاشقان ایران» در بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان شرکت داشت، با کسب مجموع ۳۷ مدال به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های المپیک ناشنوایان در حالی امروز (سه شنبه ۴ آذر) با برگزاری رقابت‌های روز یازدهم در توکیو پیگیری شد که تیم‌های ملی کومیته زنان و مردان ایران به ترتیب صاحب مدال طلا و برنز شدند.

با برگزاری مبارزات نهایی در این دو رشته و مدال آوری تیم‌های کشورمان در آنها، پرونده رقابت ورزشکاران ایران در این دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان بسته شد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان با حضور ۳۰۸۱ ورزشکار شامل ۲۰۱۴ ورزشکار مرد و ۱۰۶۷ ورزشکار زن ۸۱ کشور از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در توکیو آغاز شد. کاروان ورزش ایران با ترکیبی ۱۶۰ نفره در ۱۲ رشته و با نام «عاشقان ایران» در این دوره بازی‌ها شرکت داشت.

اولین مدال ایران در المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان در همان اولین روز رسمی رقابت‌ها با عنوان سومی علی سلحشور در جودو به دست آمد. تیم کومیته بانوان هم آخرین مدال آور ایران در توکیو بود که با ایستادن روی سکوی قهرمانی، کاروان کشورمان را برای هشتمین بار طلایی کرد.

در مجموع کاراته (۱۲ مدال)، تکواندو (۸ مدال)، کشتی فرنگی (۶ مدال)، کشتی آزاد (۵ مدال)، جودو (۴ مدال) و تیراندازی (۲ مدال) رشته‌های مدال آور کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان بودند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان روز چهارشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه در توکیو به پایان می‌رسد. تا پیش از رقابت‌های امروز، ایران جایگاه هشتم را در جدول مدالی در اختیار داشت. این جایگاه پس از پایان کامل مسابقات در رشته‌های مختلف و توزیع مدال‌های آنها، نهایی می‌شود.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲- ابوذر ربیع زاده (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)
۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)
۵- محمد سیاهوشی (وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد)
۶- نهال زکی زاده (وزن ۵۰ کیلوگرم کاراته)
۷- زینب حسن پور (وزن ۵۵ کیلوگرم کاراته)
۸- تیم کومیته بانوان

مدال نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)
۳- مریم خدابنده (پومسه)
۴- پژمان گلچهره (کاتا)
۵- مژده مردانی (کاتا)
۶- کاتا بانوان
۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)
۸- کیوان رستم آبادی (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)
۹- ابوالفضل زهره وند (وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد)
۱۰- محمد قمرپور (وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)
۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)
۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)
۴- تیم ملی جودو
۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)
۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)
۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)
۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)
۱۳- عرفان ستاری (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)
۱۴- سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته)
۱۵- میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته)
۱۶- کامران رضایی نژاد (وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته)
۱۷- نسیبه شهبازی (وزن ۶۷ کیلوگرم تکواندو)
۱۸- بهزاد امیری (وزن ۸۰ کیلوگرم تکواندو)
۱۹- تیم کومیته مردان

برچسب ها: المپیک ناشنوایان ، ورزش ناشنوایان
خبرهای مرتبط
اوجانی:
فدراسیون از برگزاری لیگ برای تکواندوکاران ناشنوا استقبال کرد/احتمال عدم اعزام بانوان به المپیک وجود دارد
جام جهانی فوتسال ناشنوایان - تایلند،
بانوان فوتسالیست برابر قهرمان جهان تسلیم شدند
علیمرادی، شمس را مدیر فنی تیم فوتسال ناشنوایان کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خسته نباشند
مبارکشان باشد
تبریک میگویم به تک تک فرزندان ایران
معلولین در ذهن است نه در جسم
۰
۹
پاسخ دادن
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
خبر خوش برای رونالدو!
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
آخرین اخبار
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
احمد محمدی داور شمس‌آذر و پرسپولیس شد؛ سوت استقلال و فولاد برای حیدری
فرزندان ایران در مسیر افتخار/ معرفی کاروان اعزامی ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
از برد پرگل چلسی مقابل بارسا تا کامبک یووه در نروژ + فیلم
تساوی تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل لبنان
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اسبقیان: روادید تیم ملی فوتبال از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود/ موضوع ژیمناستیک حقوقی است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
بسته شدن ۳ پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم لیگ برتری با اعلام فیفا
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ اللهه منصوریان:معتقدم جوانتر‌ها باید بیایند در انتخابات شرکت کنند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
الهلال عربستان ۴ - ۰ الشرطه عراق/ شاگردان اینزاگی صعود را قطعی کردند
اولین برد اروپایی مورینیو با عقاب‌ها/ غیبت اوسیمن برای گالاتاسرای گران تمام شد
سرمربی الحسین: مساوی مقابل سپاهان عادلانه‌تر بود/کارمان برای صعود سخت‌تر شد