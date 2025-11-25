شهروندخبرنگار ما فیلمی از برپایی دسته جات عزاداری در بخش بندپی غربی شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سراسر ایران غرق در ماتم و اندوه شد. به همین مناسبت مردم ولایتمدار و دیندار بخش بندپی غربی در شهرستان بابل استان مازندران همانند سایر نقاط کشور با برپایی مراسم دسته جات عزاداری به یاد مصیبت‌های این بانوی مکرم اسلام مراسم سوگواری برگزار کردند
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

