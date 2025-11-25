باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی ترور یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله در بیروت، ارتش رژیم صهیونیستی با نگرانی از اقدام تلافی‌جویانه این جنبش، آماده‌باش گسترده‌ای در مرز‌های شمالی خود برقرار کرده است.

ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، با حضور ناگهانی در رزمایش لشکر ۲۱۰، سطح آمادگی نیرو‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. این رزمایش در شرایطی انجام می‌شود که هزاران شهرک‌نشین صهیونیست هنوز به شهرک‌های مرزی بازنگشته‌اند و نشان‌دهنده سطح بالای نگرانی‌های امنیتی در شمال سرزمین‌های اشغالی است.

روزنامه اسرائیلی «اسرائیل هیوم» گزارش داد که بازدید زمیر از لشکر ۲۱۰ در مرز لبنان به صورت اضطراری و همراه با شبیه‌سازی حملات ناگهانی و سناریو‌های انفجاری در مناطق شمالی بوده است. تحلیلگران این اقدام را نشانه آشکار نگرانی مقامات صهیونیستی از واکنش قریب‌الوقوع حزب‌الله ارزیابی می‌کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، زمیر در جریان این بازدید بر ارزیابی‌های امنیتی جدید و عملکرد یگان‌های مرزی متمرکز بود و به فرماندهان لشکر تأکید کرد که «هیچ تضمینی برای آرامش در جبهه شمال وجود ندارد». وی دستور داد سطح آماده‌باش عملیاتی در بالاترین حد ممکن حفظ شود.

این رزمایش شامل سناریو‌های متنوعی از جمله نفوذ احتمالی نیرو‌های حزب‌الله به شهرک‌های مرزی، شلیک موشک‌های دقیق و حملات پهپادی به پایگاه‌های نظامی بود. ارتش رژیم صهیونیستی هدف از این تمرینات را سنجش سرعت واکنش نیرو‌ها و بهبود هماهنگی بین واحد‌های مستقر در شمال اعلام کرده است.

همزمان با تشدید این تمرینات نظامی، رسانه‌های داخلی رژیم صهیونیستی از فضای اضطراب و بی‌اعتمادی در شهرک‌های شمالی خبر می‌دهند. گزارش‌ها حاکی است که حدود ۶۰ هزار شهرک‌نشین که در پی درگیری‌های قبلی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، به دلیل تداوم تهدیدات حزب‌الله هنوز بازنگشته‌اند و در هتل‌ها و مراکز اسکان موقت در مناطق مرکزی و جنوبی زندگی می‌کنند.

شبکه «کان» نیز به نقل از یکی از افسران لشکر ۲۱۰ گزارش داد: «شرایط فعلی از آرامش شکننده‌ای برخوردار است و ما قادر به پیش‌بینی زمان یا نحوه واکنش حزب‌الله نیستیم.»

تحلیلگران نظامی با اشاره به تشدید رزمایش‌ها، بازدید‌های مکرر فرماندهان ارشد و تداوم آوارگی ساکنان شمالی، بر این باورند که ترس از حزب‌الله به دغدغه اصلی امنیتی رژیم صهیونیستی در شمال تبدیل شده است. به گزارش «اسرائیل هیوم»، مقامات آمریکایی و اسرائیلی روز سه‌شنبه در نشستی در نیویورک درباره تحولات احتمالی درگیری با لبنان گفت‌و‌گو خواهند کرد.

منبع: اسرائیل هیوم