پس از ترور رئیس ستاد حزب‌الله در حمله هوایی اسرائیل به ضاحیه بیروت، ارتش اسرائیل نگران واکنش مشترک حزب‌الله از شمال و انصارالله از جنوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از ترور هیثم علی الطباطبائی، رئیس ستاد ارتش حزب‌الله، توسط رژیم تروریستی اسرائیل، توجهات به سمت حزب‌الله معطوف شد و این سوال مطرح گشت که پاسخ به ترور نفر دوم گروه لبنانی پس از نعیم قاسم، دبیرکل آن، چگونه خواهد بود. از سویی دیگر وب‌سایت صهیونیستی والا گزارش داد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از واکنشی که محدود به حزب‌الله نباشد، نگران است.

این وب‌سایت صهیونیستی اشاره کرد که نگرانی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل تنها از حزب‌الله در مرز‌های شمالی نیست، بلکه از احتمال واکنش گروه انصارالله در یمن نیز هست. ارتش اسرائیل واکنش انصارالله در یمن را با استفاده از پهپاد‌ها و موشک‌های بالستیک، بعید نمی‌داند.

در راستای آماده‌سازی برای پاسخ احتمالی حزب‌الله به جبهه داخلی رژیم تروریستی اسرائیل، از جمله شلیک موشک یا پهپاد، والا اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی این رژیم تروریستی سطح آمادگی و هوشیاری دستگاه‌های خود را در امتداد مرز افزایش داده است.

پیش‌تر در روز گذشته، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، از فرماندهی شمالی اراضی اشغالی بازدید کرد تا در جریان سطح آمادگی برای همه سناریو‌های واکنش حزب‌الله قرار گیرد. بر این اساس، سطح آمادگی و آماده‌سازی افزایش یافته است که شامل پیگیری تحولات توسط شاخه اطلاعاتی نیز می‌شود.

عصر یکشنبه گذشته، جنگنده‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به یک آپارتمان مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت حمله کرد که منجر به ترور و سپس شهادت الطباطبایی شد.

شایان ذکر است که بر اساس گزارش‌های رسیده از مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی، از روز یکشنبه اختلالات گسترده‌ای در سامانه‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای (GPSجی‌پی‌اس) در شهر‌هایی مانند حیفا رخ داده که این وضعیت تا پایان روز تشدید شده است.

کارشناسان احتمال می‌دهند این اختلالات که کماکان ادامه دارد، بخشی از اقدامات جنگ الکترونیک برای مختل کردن دقت موشک‌ها و پهپاد‌های حزب‌الله باشد، اگرچه منابع رسمی هنوز منشأ این اختلالات را تأیید نکرده‌اند.

منبع: مصری الیوم

برچسب ها: حزب الله لبنان ، انصارالله یمن
