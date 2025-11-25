با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزی کشور در تالار دوم، این هفته عملیاتی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مسعود سمیعی نژاد اعلام کرد: با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با همکاران بانک مرکزی و در راستای افزایش رقابت پذیری زنجیره فلزی کشور تفاهمی صورت گرفت که بخشی از ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی به تالار دوم بانک مرکزی منتقل شود.

به گفته معاون وزیر صمت، این اقدام با هدف افزایش رونق فروش و صادرات، زنجیره، افزایش شفافیت در صادرات، بازگشت ارز و بهبود وضعیت کسب و کار زنجیره فلزی کشور، این تفاهم صورت گرفت.

سمیعی نژاد تصریح کرد: به سبب آنکه وزارت صمت به دنبال ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور و افزایش جذابیت صادرات در انتهای زنجیره است، درصد انتقال ارز به تالار دوم با توجه به ارزش افزوده ایجادی، افزایش می‌یابد به طوری که محصولات با ارزش افزوده بالاتر، دارای مشوق های بیشتر به منظور صادرات هستند.

رئیس هیات عامل خبر برنامه عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزات را ماه گذشته اعلام کرد و از پیگیری های وزارت صمت برای تحقق این امر خبر داده بود.

منبع: ایمیدرو

