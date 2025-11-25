رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت:طبق برآوردها بین ۲۰ تا ۲۲ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به موتورسیکلت‌هاست

باشگاه خبرنگاران جوان-  مهدی چمران در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به اظهارات یکی از اعضا مبنی بر تولید موتورسیکلت برقی و فعالیت آنها در سطح شهر، تأکید کرد: شهرداری به وظایف خود عمل کرده است؛ شهرداری موتورسیکلت تولید نمی‌کند. ما با سازندگان صحبت کردیم و گفتند، چون قیمت آن گران‌تر است به آنها یارانه بدهیم تا موتورسیکلت تولید کنند. ما می‌توانیم بخشی از این کمک را بپذیریم که به جای ساخت موتورسیکلت‌های بنزینی موتورسیکلت‌های برقی تولید کنند.

وی افزود: بین ۲۰ تا ۲۲ درصد آلودگی هوا در تهران مربوط به موتورسیکلت‌ها است که اگر برقی شوند، می‌توان این آلودگی را کاهش داد. البته ایمنی موتورسیکلت‌ها نیز باید دنبال شود. در بخش مترو امیدواریم یک رام قطار تا پایان سال وارد تهران شود، اما در بخش اتوبوس، امروز ظرفیت خالی تولید در بخش داخلی را داریم.

چمران گفت: پیش از این حق داشتیم که اتوبوس خارجی بخریم، اما امروز ظرفیت تولید داخلی وجود دارد و در بازدیدی که از دو شرکت اتوبوس سازی داشتیم، اعلام کردند که سالانه می‌توانند سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ما تحویل دهند و بار‌ها تأکید داشتند که تا پایان امسال هم ۸۰۰ دستگاه اتوبوس به ما می‌دهند که به شهردار و معاون حمل و نقل و ترافیک اعلام کردیم که در این زمینه فعال شوند و اتوبوس داخلی با استاندارد‌های خوب بین المللی استفاده کنند و درگیر گرفتاری‌های ورود و خروج و گمرک نشوند.

وی با بیان اینکه هرچند باید ۶ ماه پیش جلسه وزارت کشور با دستگاه‌های مسئول درباره آلودگی هوا برگزار می‌شد، اظهار کرد: امروز هم دیر نیست و باید این جلسه برگزار شود. اگر این اقدام انجام نشد، شورا این جلسه را برگزار و اعلام خواهد کرد که کدام دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک این اقدام را انجام نداده‌اند تا مورد بازخواست عمومی قرار بگیرند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ایران شرکت خودروسازی ندارد.شرکت مونتاژ قطعات خودروی چین را دارد.
محصولات ایرانخودرو و سایپا،تمام قطعاتش چینی است.
آلودگی هوا،یک مقصر ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمدی
۱۴:۵۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چرا برای آلودگی هوا الان باید انجام بشود اگر به محیط زیست یک نگاه ویژه بشود و مسولان خبره و نترس داشته باشند الان این همه اتفاق نمی افتاد متاسفانه هر کس به فکر خودش است.هر کارخانه و هرچیز که ساخته بشود باید از محیط زیست مجوز بگیرد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این همه حقوق می گیرید
صدبارما حقوق می گیرید

که مواقع آلودگی جلسه تشکیل بدید
و همه جا رو تعطیل کنید
بچه ها رو درگیر برنامه ی شاد کنید که اصلا یادگیری درکار نیست
و .....
همین و بس


راهکار دیگه از هم که هیچوقت ندارید
فقط تعطیلی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
صدسالشه ازده جا حقوق میگیره مقصر الودگی خود تو هم هستی
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چرند نگو می توانی با مدرک ثابت کنید در دادگاه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
۳۰ سال ریس شورای شهر هستش بازنشسته هم نمیشه
که یک جوان جایش را بگیره ؟! (البته مانند بقیه مسئولین
این مملکت ) ۳۰ ساله هر ساله آلودگی هوا بیشتر میشه
تازه میخواد مقصر را معرفی کنه یک مقصر خودت چون
هیچ کاری در این رابطه نکردی
United States of America
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
جزئیات چاقوکشی راننده در اتوبوس؛ چرا مردم کلافه‌اند؟
ماجرا با صدای زنی آغاز شد که می‌گوید: «این آقا، در اتوبوس رو بسته نمی‌ذاره من پیاده شم.» پلاستیک زردرنگ او لای در اتوبوس مانده و راننده از روی لجبازی در را باز نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فرارو، جان ۴۰ تا ۵۰ مسافر در دست راننده اتوبوسی بود که به هنگام خشمگین شدن از جیبش چاقو درآورد. درگیری میان مسافر و راننده هم همان دعوا‌های همیشگی بود که هر روزه بار‌ها در سطح شهر دیده می‌شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
جناب آقای چمران این آلودگی هوا که در صد در نظر گرفتید از متور سیکلت هاست را از کجا در آوردید درست هست بعضی از متور سیکلت ها دود زا هستند اما این خیلی کم هست اکثریت متور سکلیت و خودرو های دود زا باشند چرا مازوت سوزی را کارخانه هارا نمی‌گویید بین جاده ها بروید نگاه کنید ببینید چطوری لوله های دهن گشاد کارخانه ها دود سیاه ازشون خارج میشود و دودزا ها کامیون ها و ماشین آلات سنگین هستند هوای شهرهای را از دود در بر گرفته
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
معرفی کافی نیست باید برخورد شدید و قاطع شوند درس عبرت
شوند برای همه مراکز آلوده ساز
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
آقای چمران نزدیک 20سال این آلودگی در کلان شهرها وجوددارد .اما از شما گرفت تا اون مسئولان رد بالا تنها کارشون این پلاک ها را زوج فرد کنند ومقصر هم استفاده کننده وسیله نقلیه باشد واز آنها جریمه بگیرید این راهکارنزدیک 20سال شماست چرا باسازنده مثل خودرو ساز ها و پتروشمی ها وشرکتهای نفتی که سوخت بی کیفت به دست مردم می سارند با آنها برخورد نمی شود چرا سوخت بی کیفت تولید بشه که اینهم آلاینگی ایجاد کند هزار چرایی دیگر
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اون که موتور سبکلت داره چاره ای نداره
اون ۸۰ درصد مقصر الودگی هم مثل موتوری ها بدبختن؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اولی همه دوشرکت خودرو ساز هستند.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
دوم انباشت همه صنایع در یک استان سوم بی کفایتی
