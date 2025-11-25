سریال «چشم سرخ» یک درام هیجان آور از بامداد چهارشنبه ۵ آذر از شبکه چهار به نمایش درخواهد آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مینی سریال جدید ۶ قسمتی «چشم سرخ»، سریالی از گونههای درام، ماجراجویی و هیجان آور، محصول سال ۲۰۲۴ کشور انگلیس، از شبکه چهار پخش میشود.
این سریال را پیترای داولینگ کارگردانی کرده و در آن جینگ لوسی، لزلی شارپ و جما مور به ایفای نقش پرداختهاند. این سریال توانسته امتیاز ۷ از ۱۰ را از درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) کسب کند.
در خلاصه داستان فیلم آمده: هانا لی، افسر پلیس، در حال اسکورت دکتر متیو نولان به پکن است، جایی که او به جرمی متهم شده است. با این حال، در پرواز ۳۵۷، او خود را درگیر یک توطئه و تعداد فزایندهای از قتلها میبیند.
اولین قسمت این مینی سریال، ساعت صفر بامداد چهارشنبه، ۵ آذر، (ساعت ۲۴ روز سهشنبه) از شبکه چهار سیما پخش و در ۶ شب متوالی ادامه خواهد داشت و ساعتهای پخش تکرار آن ۱۱ و ۱۸ همان روز است.