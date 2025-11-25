مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی اعمال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر)، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با مصوبه کمیسیون کشاورزی مبنی بر حذف ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.

این ماده به تغییر کاربری اراضی کشاورزی باز می‌گشت که به دلیل ابهام و همچنین وجود بار مالی و مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی با نظر کمیسیون در چارچوب یک طرح و یا لایحه جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.