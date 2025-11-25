با شروع فصل سرما، راهنمای «۲۰ گام خودمراقبتی آنفلوانزا» برای افزایش آگاهی و پیشگیری از انتقال این بیماری منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- در فصل سرد سال که میزان ابتلا به بیماری‌های تنفسی افزایش می‌یابد، رعایت اصول ساده و مؤثر خودمراقبتی نقش مهمی در پیشگیری از آنفلوانزا و کاهش زنجیره انتقال آن دارد. 

با توجه به سرعت بالای انتشار این ویروس و احتمال بروز عوارض در گروه‌های حساس، آگاهی از رفتارهای صحیح بهداشتی می‌تواند از ابتلا، شدت بیماری و انتقال آن جلوگیری کند.

 بر همین اساس، راهنمای «۲۰ گام خودمراقبتی برای پیشگیری از آنفلوانزا» تدوین شده تا شهروندان با رعایت نکات عملی و روزمره، از سلامت خود و خانواده محافظت کنند.

۱. در فضا‌های بسته با ازدحام بالای جمعیت، نظیر مترو، اتوبوس، کلاس درس، خوابگاه، آسایشگاه و. به دلیل آنکه احتمال گسترش ویروس‌های تنفسی از جمله آنفلوانزا بسیار زیاد است، حتما از ماسک استفاده کنید.

۲. در برخورد با افراد بیمار حتماً از ماسک استفاده کنید.

۳. از تماس نزدیک با افراد بیمار مانند روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن پرهیز کنید. 

۴. در صورت بروز علائم حاد تنفسی در منزل بمانید.

۵. دست‌های خود را مرتب با آب و صابون بشویید.

۶. چشم‌ها، دهان و بینی خود را با دست آلوده لمس نکنید.

۷. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را با دستمال یا آرنج بپوشانید.

۸. مایعات کافی بنوشید و خواب و تغذیه سالم داشته باشید.

۹. از لمس پرندگان و حیوانات بیمار یا مرده خودداری کنید.

۱۰. فرد بیمار را از سالمندان، زنان باردار و افراد پرخطر جدا نگه دارید.

۱۱. تهویه مناسب محیط را رعایت کنید.

۱۲. از وسایل شخصی اختصاصی (حوله، لیوان، بشقاب و...) خود استفاده کنید.

۱۳. سطوحی که زیاد لمس می‌شوند مانند دستگیره‌ها، میز، گوشی موبایل را مرتبا تمیز کنید.

۱۴. اگر در گروه‌های پرخطر هستید واکسن آنفلوانزا را دریافت کنید.

۱۵. چنانچه فرزند / دانش آموز شما علائمی نظیر تب، سرفه، بدن درد و آبریزش بینی دارد، از حضورش در مدرسه اجتناب کنید.

۱۶. از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک پرهیز کنید. 

۱۷. در صورت وجود علائم خطری مانند: تنگی نفس، تب بالا و ماندگار، ضعف شدید، کاهش سطح هوشیاری، کبودی لب‌ها یا صورت، بدتر شدن علائم در بیماران زمینه‌ای، به پزشک مراجعه کنید.

۱۸. حداقل تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب در خانه بمانید.

۱۹. با دارو‌های مجاز مانند استامینوفن، تب و درد را کنترل کنید.

۲۰. اخبار سلامت را فقط از کانال‌های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دنبال کنید.

 

برچسب ها: آنفولا انزا ، پیشگیری از آنفلوانزا ، خودمراقبتی
خبرهای مرتبط
افزایش تخت بیمارستانی در گیلان / لزوم توجه به بحران جمعیت
نکات تغذیه‌ای برای افراد مبتلا به HIV
دستورالعمل اجرایی آموزش راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی ابلاغ شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرقت در خانواده ما ارثی است
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
آخرین اخبار
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است