با شروع فصل سرما، راهنمای «۲۰ گام خودمراقبتی آنفلوانزا» برای افزایش آگاهی و پیشگیری از انتقال این بیماری منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- در فصل سرد سال که میزان ابتلا به بیماری‌های تنفسی افزایش می‌یابد، رعایت اصول ساده و مؤثر خودمراقبتی نقش مهمی در پیشگیری از آنفلوانزا و کاهش زنجیره انتقال آن دارد.

با توجه به سرعت بالای انتشار این ویروس و احتمال بروز عوارض در گروه‌های حساس، آگاهی از رفتارهای صحیح بهداشتی می‌تواند از ابتلا، شدت بیماری و انتقال آن جلوگیری کند.

بر همین اساس، راهنمای «۲۰ گام خودمراقبتی برای پیشگیری از آنفلوانزا» تدوین شده تا شهروندان با رعایت نکات عملی و روزمره، از سلامت خود و خانواده محافظت کنند.

۱. در فضا‌های بسته با ازدحام بالای جمعیت، نظیر مترو، اتوبوس، کلاس درس، خوابگاه، آسایشگاه و. به دلیل آنکه احتمال گسترش ویروس‌های تنفسی از جمله آنفلوانزا بسیار زیاد است، حتما از ماسک استفاده کنید.

۲. در برخورد با افراد بیمار حتماً از ماسک استفاده کنید.

۳. از تماس نزدیک با افراد بیمار مانند روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن پرهیز کنید.

۴. در صورت بروز علائم حاد تنفسی در منزل بمانید.

۵. دست‌های خود را مرتب با آب و صابون بشویید.

۶. چشم‌ها، دهان و بینی خود را با دست آلوده لمس نکنید.

۷. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را با دستمال یا آرنج بپوشانید.

۸. مایعات کافی بنوشید و خواب و تغذیه سالم داشته باشید.

۹. از لمس پرندگان و حیوانات بیمار یا مرده خودداری کنید.

۱۰. فرد بیمار را از سالمندان، زنان باردار و افراد پرخطر جدا نگه دارید.

۱۱. تهویه مناسب محیط را رعایت کنید.

۱۲. از وسایل شخصی اختصاصی (حوله، لیوان، بشقاب و...) خود استفاده کنید.

۱۳. سطوحی که زیاد لمس می‌شوند مانند دستگیره‌ها، میز، گوشی موبایل را مرتبا تمیز کنید.

۱۴. اگر در گروه‌های پرخطر هستید واکسن آنفلوانزا را دریافت کنید.

۱۵. چنانچه فرزند / دانش آموز شما علائمی نظیر تب، سرفه، بدن درد و آبریزش بینی دارد، از حضورش در مدرسه اجتناب کنید.

۱۶. از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک پرهیز کنید.

۱۷. در صورت وجود علائم خطری مانند: تنگی نفس، تب بالا و ماندگار، ضعف شدید، کاهش سطح هوشیاری، کبودی لب‌ها یا صورت، بدتر شدن علائم در بیماران زمینه‌ای، به پزشک مراجعه کنید.

۱۸. حداقل تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب در خانه بمانید.

۱۹. با دارو‌های مجاز مانند استامینوفن، تب و درد را کنترل کنید.

۲۰. اخبار سلامت را فقط از کانال‌های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دنبال کنید.