باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام آمریکایی به رویترز فاش کرد که دان دریسکول (Dan Driscoll)، وزیر ارتش آمریکا، روز دوشنبه در ابوظبی با مقامات روس گفتوگوهایی داشته است. این گفتوگوها در راستای آخرین تلاشهای دولت دونالد ترامپ برای میانجیگری در توافق صلح بین روسیه و اوکراین انجام شده است.
این نشست پس از تلاشهای مقامات آمریکایی و اوکراینی برای کاهش اختلافات بین خود در مورد طرحی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین برگزار میشود. مقامات توافق کردند تا پیشنهاد آمریکایی را که کییف و متحدان اروپاییاش آن را به نفع مسکو میدانستند، تجدید نظر و اصلاح کنند.
این مقام آمریکایی، که نخواست نامش فاش شود، گفت که گفتوگوهای دریسکول تا امروز سهشنبه ادامه خواهد داشت، با این حال هویت شرکتکنندگان در هیات روسی هنوز مشخص نیست. این مقام افزود که انتظار میرود دریسکول در طول اقامت خود در ابوظبی با مقامات اوکراینی نیز دیدار کند.
روز گذشته، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از پایان دومین و آخرین جلسه با تیم اوکراینی در ژنو، از پیشرفت عظیم در این مذاکرات خبر داد.
منبع: المیادین