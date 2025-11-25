پویش «نذر خون دختران قهرمان» با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و با مشارکت فدراسیون‌ها، انجمن‌ها و نهاد‌های ورزشی کشور، چهارشنبه ۵ آذر در آکادمی ملی ووشو برگزار می‌شود‌.

باشگاه خبرنگاران جوان - پویش ملی «نذر خون دختران قهرمان» با شعار «اهدای خون، اهدای زندگی» و با همکاری کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان، سازمان انتقال خون و بیش از ۶۰ فدراسیون، انجمن و نهاد ورزشی صبح چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۴ در آکادمی ملی ووشو برگزار خواهد شد.

این پویش با هدف حمایت از بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی، گسترش فرهنگ نوع‌دوستی در میان جامعه ورزش و نقش‌آفرینی دختران ورزشکار در مسئولیت اجتماعی طراحی شده است.

در این برنامه، قهرمانان، مربیان، داوران، مدیران ورزشی و خانواده ورزشکاران حضور خواهند داشت و همراه با جامعه ورزش کشور، به جمع اهداکنندگان خون می‌پیوندند.

برگزارکنندگان این پویش تأکید کردند که حضور دختران ورزشکار در چنین حرکت‌هایی می‌تواند پیام صلح، همدلی و انسان‌دوستی ورزش را بیش از پیش نمایان کند و الگویی برای جامعه باشد.

