باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برپایی موکب در مدارس + فیلم

فعالیت‌های جهادی دانش آموزی در مدارس امسال رنگ و بویی متفاوت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسئولان می‌گویند موکب‌های فاطمی در مدارس نسبت به سال گذشته چند برابر شده و به یک جریان گسترده فرهنگی و تربیتی تبدیل شده است.

 

مطالب مرتبط
برپایی موکب در مدارس + فیلم
young journalists club

درخشش دهه هشتادی‌های ایرانی + فیلم

برپایی موکب در مدارس + فیلم
young journalists club

شور رقابت دانش آموزان در جشنواره لکوکاپ بجنورد + فیلم

برپایی موکب در مدارس + فیلم
young journalists club

روش جالب یک معلم برای افزایش علاقه دانش‌آموزان به کتاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خروج تکه‌های کوکائین از بینی زلنسکی در پخش زنده + فیلم
۵۳۵۵

خروج تکه‌های کوکائین از بینی زلنسکی در پخش زنده + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم
۱۱۰۸

سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
سوریه بر مدار اعتراض علیه جولانی + فیلم
۷۴۷

سوریه بر مدار اعتراض علیه جولانی + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
اگر علائم سرماخوردگی دارید از حضور در جمع‌ها، خودداری کنید + فیلم
۶۹۶

اگر علائم سرماخوردگی دارید از حضور در جمع‌ها، خودداری کنید + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
جنایت اسرائیل با استفاده از بمب خوشه‌ای در لبنان + فیلم
۶۵۶

جنایت اسرائیل با استفاده از بمب خوشه‌ای در لبنان + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.