جمعیت هلال‌احمر دوره رایگان آموزش آنفولانزا را برای افزایش آگاهی و پیشگیری از شیوع این بیماری برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- جمعیت هلال‌احمر دوره آموزشی جدیدی با عنوان «آشنایی، پیشگیری و مدیریت آنفولانزا» برگزار می‌کند؛ دوره‌ای عمومی که با هدف ارتقای دانش جامعه درباره یکی از شایع‌ترین بیماری‌­های ویروسی فصلی طراحی شده است.

آنفولانزا تنها یک سرماخوردگی ساده نیست؛ ویروسی با سرعت انتشار بالا است که می‌تواند با بروز تب، درد، سرفه و ضعف افراد را از مدرسه، محل کار و فعالیت‌های روزمره دور کند و حتی در سطح جامعه اختلال ایجاد نماید. این دوره با رویکردی آموزشی و کاربردی، به شرکت‌کنندگان می‌آموزد:

شناسایی راه‌های انتقال آنفولانزا

اجرای صحیح اصول پیشگیری

تشخیص زمان مناسب برای مراجعه و مراقبت‌های بیشتر

کاهش خطر برای گروه‌های حساس

شرکت در این دوره برای عموم رایگان بوده و شرکت‌کنندگان پس از قبولی در آزمون و تکمیل اطلاعات اختصاصی در پروفایل، می‌توانند گواهینامه معتبر خود را از طریق سامانه آموزشی دریافت کنند. هلال‌احمر تأکید می‌کند که تکمیل دقیق اطلاعات در پروفایل و فرم پایانی آزمون برای صدور گواهینامه الزامی است.

فرصت عضویت و مشارکت در فعالیت‌های بشردوستانه

علاقه‌مندان علاوه بر شرکت در دوره، می‌توانند، به خانواده بزرگ جمعیت هلال‌احمر بپیوندند. همچنین افراد می‌توانند با اهدای مبالغ حمایتی در گسترش آموزش، تولید محتوا و توسعه بستر‌های آموزشی مشارکت کرده و در آگاهی‌بخشی و نجات جان انسان‌ها سهم داشته باشند.

برچسب ها: دوره آموزشی ، آنفولا انزا ، آموزش خودمراقبتی
