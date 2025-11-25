باشگاه خبرنگاران جوان- جمعیت هلالاحمر دوره آموزشی جدیدی با عنوان «آشنایی، پیشگیری و مدیریت آنفولانزا» برگزار میکند؛ دورهای عمومی که با هدف ارتقای دانش جامعه درباره یکی از شایعترین بیماریهای ویروسی فصلی طراحی شده است.
آنفولانزا تنها یک سرماخوردگی ساده نیست؛ ویروسی با سرعت انتشار بالا است که میتواند با بروز تب، درد، سرفه و ضعف افراد را از مدرسه، محل کار و فعالیتهای روزمره دور کند و حتی در سطح جامعه اختلال ایجاد نماید. این دوره با رویکردی آموزشی و کاربردی، به شرکتکنندگان میآموزد:
شناسایی راههای انتقال آنفولانزا
اجرای صحیح اصول پیشگیری
تشخیص زمان مناسب برای مراجعه و مراقبتهای بیشتر
کاهش خطر برای گروههای حساس
شرکت در این دوره برای عموم رایگان بوده و شرکتکنندگان پس از قبولی در آزمون و تکمیل اطلاعات اختصاصی در پروفایل، میتوانند گواهینامه معتبر خود را از طریق سامانه آموزشی دریافت کنند. هلالاحمر تأکید میکند که تکمیل دقیق اطلاعات در پروفایل و فرم پایانی آزمون برای صدور گواهینامه الزامی است.
فرصت عضویت و مشارکت در فعالیتهای بشردوستانه
علاقهمندان علاوه بر شرکت در دوره، میتوانند، به خانواده بزرگ جمعیت هلالاحمر بپیوندند. همچنین افراد میتوانند با اهدای مبالغ حمایتی در گسترش آموزش، تولید محتوا و توسعه بسترهای آموزشی مشارکت کرده و در آگاهیبخشی و نجات جان انسانها سهم داشته باشند.