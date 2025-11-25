باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۴ میلیون و ۸۰۰ تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۵ میلیون و ۱۶ هزار تومان