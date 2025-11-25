باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در دانشگاه هوایی شهید ستاری با اشاره به اهمیت دوره معارف جنگ با بیان اینکه در شرایطی که دشمن در جنگ ترکیبی، به دنبال روایت‌سازی‌های نادرست است اظهار کرد: هیات معارف جنگ محلی برای بیان روایت‌های واقعی و حقیقی و طلایه‌دار جنگ شناختی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است.

وی با بیان این اینکه یکی از وظایف و کارکرد‌های هیئت معارف جنگ آن است که اجازه ندهد که هجمه‌های ناجوانمردانه دشمنان، تفکرات را آلوده کند ادامه داد: امروز دشمن از به دنبال ضربه زدن به کشور بهره است، لذا باید مراقب دشمن و اقدامات و روایت‌سازی‌های آنان بود.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه نقش هیئت معارف جنگ بسیار مهم و ارزشمند است، گفت: باید محتوای آموزه‌های دفاع مقدس را منطبق با نیاز‌های نسل جدید، به روزرسانی کنیم و این وظیفه هیئت معارف جنگ است. روحیه شهادت‌طلبی موجود میان رزمندگان ما، یکی از مزیت‌های امروز ارتش به شمار می‌رود بنابراین باید بتوانیم با جهاد تبیین، توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان با اشاره به عملیات‌های موفق نهاجا در دوران دفاع مقدس ۸ ساله تصریح کرد: در عملیات الولید (H۳) بخش بزرگی از توان هوایی رژیم بعث نابود شد، اما همپیمانان صدام او را مجددا تا بن دندان، تجهیز کردند.

منبع: ارتش