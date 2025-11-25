دو زمین چمن مصنوعی جزیره بوموسی در حضور وزیر ورزش و جوانان مورد بهره برداری قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی در سفری که چند ماه پیش به بوموسی داشت، دستور ساخت یک زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال را داده بود که این زمین امروز (سه شنبه ۴ آذر ماه) تحت نام شهید حاج محمد ناظری در حضور وی افتتاح شد.

زمین چمن شهید ناظری برای استفاده نوجوانان جزیره اختصاص داده شده است. نوجوانان فوتبالیست بوموسی برای دقایقی در حضور وزیر ورزش و سایر مسئولان استان هرمزگان فوتبال بازی کردند.

در مراسم بهره برداری رسمی این زمین چمن، حمید استیلی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال و حسین رضازاده، اسطوره وزنه برداری ایران نیز حضور داشتند. 

در ادامه بازدید وزیر ورزش از اماکن ورزشی بوموسی، همچنین زمین چمن مصنوعی ولایت نیز که مدت‌ها به دلیل عدم تامین اعتبار مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، بهره برداری شد.

نصب و تعویض چمن، سکو‌های تماشاگران و نورافکن از جمله اقداماتی بود که با تامین اعتبار مالی از سوی وزارت ورزش و جوانان و استانداری برای زمین ولایت انجام شد.

منبع: وزارت ورزش

برچسب ها: زمین چمن مصنوعی ، وزیر ورزش
خبرهای مرتبط
دستور وزیر ورزش به رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای برای تجهیز سالن بوموسی
جوادی: باشگاه استقلال اصرار به برگزاری بازی در ورزشگاه تختی را داشت
موسوی: با دیدن زمین تختی پایم پیچ خورد/ نباید بازی استقلال را فیلمبرداری می‌کردند
مخالفت شهرقدس با برگزاری دیدار استقلال-پادیاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
خبر خوش برای رونالدو!
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
آخرین اخبار
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
احمد محمدی داور شمس‌آذر و پرسپولیس شد؛ سوت استقلال و فولاد برای حیدری
فرزندان ایران در مسیر افتخار/ معرفی کاروان اعزامی ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
از برد پرگل چلسی مقابل بارسا تا کامبک یووه در نروژ + فیلم
تساوی تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل لبنان
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اسبقیان: روادید تیم ملی فوتبال از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود/ موضوع ژیمناستیک حقوقی است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
بسته شدن ۳ پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم لیگ برتری با اعلام فیفا
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ اللهه منصوریان:معتقدم جوانتر‌ها باید بیایند در انتخابات شرکت کنند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
الهلال عربستان ۴ - ۰ الشرطه عراق/ شاگردان اینزاگی صعود را قطعی کردند
اولین برد اروپایی مورینیو با عقاب‌ها/ غیبت اوسیمن برای گالاتاسرای گران تمام شد
سرمربی الحسین: مساوی مقابل سپاهان عادلانه‌تر بود/کارمان برای صعود سخت‌تر شد