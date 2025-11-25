باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با اعلام جزئیات محدودیتهای ترافیکی آخر هفته در محورهای شمالی کشور، اظهار داشت: بر اساس ارزیابیهای ترافیکی و پیشبینی افزایش حجم سفر، تمهیدات ویژهای برای مدیریت تردد در تاریخهای ۵ تا ۸ آذرماه ۱۴۰۴ در محورهای پرتردد به اجرا گذاشته میشود.
۱. محدودیت تردد موتورسیکلت
سردار کرمیاسد گفت: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۵ آذر تا ساعت ۸ صبح شنبه ۸ آذر در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.
۲. محور کرج–چالوس
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیتهای این محور اعلام کرد:
الف) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس همچنان ممنوع است.
ب) در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۵، ۶ و ۸ آذر) در صورت افزایش حجم ترافیک، به صلاحدید پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال میشود.
ج) محدودیتهای قطعی روز جمعه ۷ آذر:
از ساعت ۱۲:۰۰ اعمال محدودیت ورود خودروهای مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال آغاز میشود.
از ساعت ۱۳:۰۰ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) بهطور کامل مسدود خواهد شد.
از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر شمال به جنوب از مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه میشود.
از ساعت ۲۴:۰۰ طرح پایان یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه خواهد شد.
سردار کرمیاسد افزود: در صورت کاهش ترافیک، پایان طرح یکطرفه زودتر نیز امکانپذیر است.
وی همچنین گفت: تردد از مسیر جاده قدیم تا پل زنگوله برای ساکنان بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای محدودیت دارند، از ساعت تعیینشده اجازه حرکت از میدان امیرکبیر به سمت شمال را نخواهند داشت.
۳. محور هراز
رئیس پلیس راه راهور فراجا توضیح داد:
الف) تردد تمامی تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است.
ب) تردد کلیه کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۵، ۶ و ۷ آذر) ممنوع است.
ج) در صورت افزایش حجم ترافیک و به تشخیص پلیس، محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ آذر از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
۴. محور فشم
سردار کرمیاسد درباره محور فشم نیز گفت:از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۷ آذر، تردد از انتهای محورنقطه پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) بهصورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام میشود.
در پایان، رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر آمادگی نیروهای پلیس برای مدیریت ترافیک افزود: رانندگان ضمن رعایت مقررات و پرهیز از شتاب، اطلاعات سفر خود را با محدودیتهای اعلامشده هماهنگ کنند تا شاهد سفرهایی ایمن و روان در محورهای شمالی باشیم.