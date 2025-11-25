در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۵۲ هزار و ۵۲۸ واحد در سطح ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار واحد ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۵۲ هزار و ۵۲۸ واحد در سطح ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار واحد ایستاد. فارس، فولاد و فملی سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و شبندر سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۱۵۶ واحد در ارتفاع ۹۴۵ هزار و ۸۰۹ واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۹۰۴ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانک‌ها و فرآورده نفتی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

حالا اگه یه دفعه بازار منفی نشه خوبه چون سقوط کنه بد جور قیمت سهام میرزه پایین من که اصلا خوش بین نیستم بازار ایران ثباتی نداره
