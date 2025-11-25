باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات شاخص کل بورس با افزایش ۵۲ هزار و ۵۲۸ واحد در سطح ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار واحد ایستاد. فارس، فولاد و فملی سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و شبندر سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۱۵۶ واحد در ارتفاع ۹۴۵ هزار و ۸۰۹ واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۹۰۴ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانک‌ها و فرآورده نفتی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فیروزا و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.