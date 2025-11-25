باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - کاروان ورزش ایران که با نام «عاشقان ایران» در بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان شرکت داشت، با کسب مجموع ۳۷ مدال به کار خود پایان داد.
کاراته ایران در این دوره از بازیها ۱۲ مدال کسب کرد. نهال زکی زاده در وزن ۵۰ کیلوگرم کاراته - زینب حسن پور در وزن ۵۵ کیلوگرم کاراته و کومیته تیمی بانوان برای کشورمان صاحب مدال طلا بودند. پژمان گلچهره و مژده مردانی در کاتا انفرادی مدال نقره به دست آوردند، همچنین در کاتا تیمی بانوان نیز ملی پوشان کشورمان مدال نقره گرفتند. در وزن ۶۸+ کیلوگرم کومیته بیتا جواهری نیز مدال نقره گرفت تا جمع مدالهای نقره کشورمان به عدد ۴ برسد.
حسین تبرته فراهانی در وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته - سارا ادریا در وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته - میلاد صادق زاده در وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته و کامران رضایی نژاد در وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته کومیته نیز مدال برنز کسب کردند. تیم کومیته تیمی مردان کشورمان نیز مدال برنز این بازیها را به دست آورد.
سعید خرمی رئیس انجمن کاراته فدراسیون ناشنوایان در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص درخشش کاراته کاهای کشورمان در المپیک ناشنوایان گفت: کاراته ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ به میزبانی ژاپن با کسب ۱۲ مدال متشکل از ۳ طلا - ۴ نقره و ۵ برنز پرمدالترین رشته ورزشی کشورمان در این بازیها بود و کاراته کاهای کشورمان درخشش خوبی داشتند.
او ادامه داد: کاروان ورزشی کشورمان در مجموع ۳۷ مدال کسب کرد و کاراته کاهای کشورمان با کسب ۱۲ مدال در جایگاه کاروان کشورمان در جدول مدالی بازیهای المپیک ناشنوایان نقش موثری داشتند.
خرمی بیان کرد: کاراته ایران درخشان ظاهر شد و ما پیش بینی کرده بودیم که چنین نتایجی را کسب کنیم؛ چراکه کاراته کاهای ما مراحل آماده سازی خوبی را برای حضور در بازیهای المپیک ناشنوایان ژاپن پشت سر گذاشته بودند.