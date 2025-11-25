باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دومین روز از کنفرانس بینالمللی حقوقی ـ قضایی که حول محور ارتقای کیفیت امر قضا تشکیل شده است، با همتای سعودی خود دیدار کرد.
طرفین در این دیدار، توسعه مناسبات حقوقی - قضایی میان دو کشور را زمینهساز گسترش مناسبات دوجانبه و بهبود روابط دو ملت ایران و عربستان برشمردند.
وزرای دادگستری ایران و عربستان در این دیدار، ضمن رایزنی در خصوص مسائل دوجانبه و مورد علاقه دو کشور، تسریع و تسهیل راهکارهای قانونی برای مبادله محکومان مبتنی بر اقدامات بشردوستانه را خواستار شدند.
هیات اعزامی ایران به دومین کنفرانس بینالمللی حقوقی ـ قضایی ریاض، در حاشیه این اجلاس و در دیدار با هیاتهای اعزامی سایر کشورهای شرکت کننده از جمله امارات، کویت، اتریش، بحرین و عمان، در خصوص مسائل دوجانبه رایزنی کردند.
منبع: وزارت دادگستری