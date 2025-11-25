وزیر صنعت و تجارت طالبان برای شرکت در نشست وزیران ایکو و دیدار با سرمایه‌گذاران ترکیه ای عازم آنکارا شد.

باشگاه خبرنگاران - نور الدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان، به دعوت رسمی دولت ترکیه برای شرکت در نشست وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) عازم آن کشور شد.

 عزیزی قرار است علاوه بر حضور در نشست وزیران ایکو، در مراسم افتتاح نمایشگاه حلال ۲۰۲۵ نیز شرکت کند. دیدار و گفتگو با اعضای سکتور خصوصی ترکیه و تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید در افغانستان از دیگر برنامه‌های مهم این سفر اعلام شده است.

سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) از مهم‌ترین نهادهای منطقه‌ای در حوزه اقتصاد و تجارت به شمار می‌رود که با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و تخنیکی میان کشورهای عضو فعالیت می‌کند.

