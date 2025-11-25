دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی از ممنوعیت هرگونه پرواز در منطقه درازنو تا زمان ایجاد سایت استاندارد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحمد مصطفی‌زاده گفت: منطقه درازنو فاقد سایت رسمی پرواز است و در حال حاضر پرواز‌ها از نقطه‌ای موسوم به دیدبان‌تکه انجام می‌شود، نقطه‌ای که استاندارد‌های لازم برای ورزش‌های هوایی را ندارد.

دادستان کردکوی افزود: نبود زیرساخت مناسب و ایمن در این منطقه، سبب بروز حوادث متعدد از جمله فوت ورزشکاران در سال‌های اخیر شده است.

مصطفی‌زاده، افزود: با ممنوعیت پرواز در درازنو، اداره ورزش و جوانان استان موظف شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برای ایجاد یک سایت استاندارد اقدام کند.

دادستان کردکوی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی این منطقه گفت: ایجاد سایت استاندارد می‌تواند درازنو را به یکی از مقاصد جذاب و ایمن ورزش‌های هوایی در کشور تبدیل کند.

سایت درازنو به علت ارتفاع بالا و امکان طولانی‌ترین پرواز مستقیم و جاده دسترسی قابلیت پتانسیل تبدیل شدن به یکی از امن‌ترین سایت‌های پروازی ایران را برای علاقمندان به ورزش‌های هوایی را دارد.

