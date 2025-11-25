امیر سرتیپ کیومرث حیدری به‌عنوان جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ کیومرث حیدری به‌عنوان جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) منصوب شد.

پیش از این، سرلشکر حسین حسنی سعدی به‌عنوان جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) فعالیت می‌کرد. سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرماندهی این قرارگاه را بر عهده دارد.

امیر سرتیپ حیدری قبل از این انتضاب فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت.

قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) یکی از ارکان اصلی ستاد کل نیرو‌های مسلح است که وظیفه طراحی و هماهنگی عملیاتی نیرو‌های مسلح را برعهده دارد.

برچسب ها: امیر کیومرث حیدری ، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا
خبرهای مرتبط
فرمانده نیروی زمینی ارتش با وزیر دفاع کشور ترکیه دیدار کرد
امیر جهانشاهی، فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
فرمانده نیروی زمینی ارتش با رئیس‌جمهور اندونزی دیدار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۴ آذر
اعمال دهک‌بندی در وام‌های دانشجویی برای توزیع عادلانه ثروت است
رژیم صهیونیستی استراتژی جنایت بدون مرز را در پیش گرفته است/ صبر حد و مرزی دارد
رسیدگی به فیلترشکن‌ها در دستورکار مجلس
تصویب تحقیق و تفحص از پشت پرده فیلترشکن‌فروش‌ها
مجلس از پاسخ وزیر بهداشت قانع شد
اقدامات وزارت بهداشت در بحران‌ها و شاخص‌های روزمره قابل دفاع است
لاریجانی: همکاری‌های ایران و پاکستان به صلح منطقه کمک می‌کند
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند
دیدار لاریجانی با وزیر خارجه پاکستان/ تاکید اسلام‌آباد بر اهمیت روابط برادرانه با تهران
آخرین اخبار
خنثی سازی توطئه‌های دشمنان با جهاد تبیین/ هیئت معارف جنگ طلایه‌دار جنگ شناختی است
مهلت پذیرش دانشگاه‌های افسری ارتش تمدید شد
اصلاح طرح تقویت امنیت غذایی در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان
گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره فرونشست زمین
دیدار لاریجانی با وزیر خارجه پاکستان/ تاکید اسلام‌آباد بر اهمیت روابط برادرانه با تهران
تاکید دیوان محاسبات بر واگذاری، ادغام و یا اصلاح ساختار شرکت ملی فولاد ایران
عزیمت وزیر امور خارجه به هلند
تصویب تحقیق و تفحص از پشت پرده فیلترشکن‌فروش‌ها
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند
مجلس از پاسخ وزیر بهداشت قانع شد
اقدامات وزارت بهداشت در بحران‌ها و شاخص‌های روزمره قابل دفاع است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۴ آذر
لاریجانی: همکاری‌های ایران و پاکستان به صلح منطقه کمک می‌کند
رژیم صهیونیستی استراتژی جنایت بدون مرز را در پیش گرفته است/ صبر حد و مرزی دارد
رسیدگی به فیلترشکن‌ها در دستورکار مجلس
اعمال دهک‌بندی در وام‌های دانشجویی برای توزیع عادلانه ثروت است
عراقچی به فرانسه سفر می‌کند
تاکید ایران و لیبی بر اهمیت تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور
سپاه: حق مقاومت برای پاسخ کوبنده به صهیونیست‌ها محفوظ است
ولایتی تجاوز رژیم صهیونیستی به بیروت را محکوم کرد
مراسم شام شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد
جزئیات عملیات اطفاء حریق در مناطق کوهستانی و جنگلی الیت
تشییع ۳۰۰ شهید گمنام، پیام انسجام مردم را به جهان مخابره کرد
شمخانی: رژیم جعلی صهیونی جز زبان مقاومت نمی‌فهمد
تجلیل از «حماسه فاطمی» مردم بصیر ایران در تشییع شهدای گمنام
تقدیر رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح از حضور مردم در تشییع شهدای گمنام
دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با عراقچی
دیدار مدیران اجرایی سازمان گفتگوی بشردوستانه با وزیر امور خارجه
بقائی: اصرار بر نشر گمانه‌زنی‌های بی‌اساس هیچ سودی برای پیشبرد منافع ملی ندارد
لاریجانی: راهی جز مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی باقی نمانده است