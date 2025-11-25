باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ کیومرث حیدری بهعنوان جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) منصوب شد.
پیش از این، سرلشکر حسین حسنی سعدی بهعنوان جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) فعالیت میکرد. سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرماندهی این قرارگاه را بر عهده دارد.
امیر سرتیپ حیدری قبل از این انتضاب فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت.
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) یکی از ارکان اصلی ستاد کل نیروهای مسلح است که وظیفه طراحی و هماهنگی عملیاتی نیروهای مسلح را برعهده دارد.