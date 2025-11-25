باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی امروز -سه شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴- در نشست خبری به مناسبت روز نیروی دریایی، گفت: هفتم آذرماه، سالروز حماسهها و رشادتهای همرزمانم بهعنوان روز فداکاری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده و تعبیر و تفسیر این واژه زیبا به پاس شهدای گلگونکفن و عزیزانی است که برخی آنها، اجساد مبارکشان در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس بهعنوان برگهای زرین تاریخ ایران اسلامی، ثبت شده است.
دریادار ایرانی افزود: ما در راستای رشادتهایی که همرزمان در مقطع تاریخی هشت سال دفاع مقدس و در ابتداییترین روزهای جنگ تحمیلی به کشور و انقلاب و مردم بزرگمان انجام دادند، توانستیم عملیات پیچیدهای را اجرا کنیم و بهعنوان نخستین پیروزی نیروی دریایی، روز هفتم آذر را رقم بزنیم. این پیروزی نهتنها موجب حذف دشمن بعثی از صحنه دریا شد، بلکه شاهرگ اقتصادی او را قطع کرد و در کنار آن، شاهرگ اقتصادی کشور را در آن مقطع تا پایان دفاع مقدس برقرار ساخت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: پس از آن عملیات غرورآفرین که به نام زیبای «مروارید» نامگذاری شده بود، بیش از ۱۰ هزار فروند شناور اسکورت شد و تا امروز نیروی دریایی موفق شده است که همچنان آن عملیات را با افتخار و اقتدار در صحنههای اقیانوسی جهان با افتخار و اقتدار به انجام برساند.
دریادار ایرانی گفت: ما در دو حوزه ناوگان جنوب در شرق تنگه هرمز و دریای عمان و دل اقیانوسها و همچنین در ناوگان شمال دریای خزر، حوزه مأموریتی داریم که ابلاغ شده است. علاوه بر آن، سیاستهای ۹ گانه توسعه دریا محور که به درستی از طریق مقام عظمای ولایت ابلاغ شده، در بخش امنیت دریایی و بهویژه در تأمین امنیت در عمق اقیانوسها و توسعه سواحل راهبردی و زیبای مکران، همواره و بهطور شبانهروزی در حال فعالیت بوده، هستیم و خواهیم بود.
ضرورت حضور مستمر در صحنههای بین المللی
وی تاکید کرد: برای تأمین این مأموریتهای ارزشمند، باید در صحنه بینالمللی حضور داشته باشیم که این حضور نیازمند دانش بالا، تجهیزات بهروز و آگاهی از تمامی شرایط اقیانوسها است. امروز بیش از صدها فروند شناور در حال اسکورت کشتیها هستند و محمولههای تجاری را در امنیت کامل جابجا میکنند.
دریادار ایرانی گفت: در نشست فرماندهان حاشیه اقیانوس هند و حاشیه دریای خزر در حوزه تأمین امنیت، نه تنها در زمینه امنیت بلکه در تعاملهای چندوجهی و چندحوزهای بحث و گفتوگو و حضور داشتهایم. بهطور مشخص، ما در اجرای رزمایشهای مرکب با کشورهای منطقه و خارج از منطقه که منافع مشترکی دارند، حضور داشتهایم و تا امروز، بیش از ۱۰۳ ناوگان به دریاها اعزام شده است.
ایفای نقش فعال نیروی دریایی در حوزه دیپلماسی دفاعی
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: امروز، دو گروه از ارتش جمهوری اسلامی ایران در دو رویداد بینالمللی در شرق و جنوب قاره آفریقا در حال عزیمت و حضور هستند که بتوانند در مأموریتهای تعریفشده، علاوه بر حوزه امنیتی، در بحث دیپلماسی دفاعی نیز نقش فعال خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی یادآور شد: این نقش فعال به این معناست که آنچه انجام میشود شعار نیست، بلکه باور مردم بزرگ ایران اسلامی است، همانا تأمین امنیت جهانی، کمک به رویدادهای بشردوستانه و تأکید و توجه به تمامی کشورهایی است که با احترام با مردم ما صحبت و رفتار میکنند در مقابل، ما نیز با همان نگاه و در سطح نگاه مردم کشور و مسئولین، با هدایت استعدادهای برتر، همان نقش اصلی را انجام داده و میدهیم.
تامین امنیت اقتصادی و خطوط کشتیرانی اولویت اول نیروی دریایی
دریادار ایرانی تاکید کرد: قطعاً نیاز ما این است که در عمق اقیانوسها تجهیزات متناسب را داشته باشیم تا عملیات بهطور مداوم و مستمر انجام شود. این امر به دلیل دوری نقاط اقیانوسی از سواحل کشور و پیچیدگیهای حوزه دریا و اقیانوسها ضروری است. به برکت هفتم آذر و خون شهدا، در روزهای آینده الحاق شناورهای جدید را خواهیم داشت چرا که در پهنههای اقیانوسی، اولویت اول ما تأمین امنیت اقتصادی و خطوط کشتیرانی خواهد بود. همچنین در رویدادهای بینالمللی که برگزار خواهد شد، حضور جدی و کاملاً مؤثری خواهیم داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت و توانمندی کشور در صنایع دفاعی، دانشگاهها، دانشبنیانها و حوزههای صنعتی بسیار بالا است و از تمام ظرفیتها بهخوبی استفاده کردهایم، گفت: این افتخار را داریم که با همت و توجه تمامی همرزمانم، بهویژه جوانان کشور، از تجهیزاتی که در اختیار داریم به نحو احسن بهرهبرداری کنیم.
برای برقراری ایمنی در پهنای اقیانوسها تلاش میکنیم
دریادار ایرانی تاکید کرد: قطعاً حضور ما در حوزههای اقیانوسی ممکن است مورد خوشایند و رضایت برخی نباشد، اما با توجه به وظیفه ذاتی که بر عهده نیروی دریایی گذاشته شده و تشکیلاتی که سازماندهی شده، بهویژه مراکز امنیت دریایی، امروز توانستهایم با تمامی مراکز امنیت دریایی حاشیه اقیانوس هند ارتباط لحظهای برقرار کنیم و تبادل اطلاعات داشته باشیم. در صورت نیاز آنها به کمک، به سرعت در آن منطقه حضور پیدا کنیم، همه تلاش ما بر این است که نه تنها امنیت، بلکه ایمنی را در پهنای اقیانوسها برقرار کنیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در حوزههای علمی نیز توانمندیهای زیادی داریم و از دانشمندان کشورمان در هر نقطه از اقیانوسها که بخواهند، پشتیبانی میکنیم.
برای مقابله با هرگونه تهاجم دشمن آمادگی داریم
دریادار ایرانی در ادامه این نشست، در پاسخ به سوالی درباره آمادگی نیروهای دریایی در مقابل هرگونه تهاجم، گفت: ما جزو بدنه نیروهای مسلح در حوزه دریایی هستیم و یک وظیفه ذاتی داریم و آن بحث تجهیز خود برای مقابله با تهدیدات است که در اولویت اول دنبال میشود؛ بنابراین آمادگی نیروی دریایی ارتش در مقابل هرگونه تهاجم به لطف دعای خیر مردم و با تجهیزاتی که در اختیار داریم، در سطح مطلوبی قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر دو ناوگروه از نیروی دریایی همزمان در پهنههای اقیانوسی حضور دارند و دو ناوگروه دیگر نیز در حال آمادهسازیاند که بزودی اعزام میشوند. حضور ناوگانهای ما در دریاهای دور، از جمله در آفریقای جنوبی که نقطه اتصال اقیانوسهای اطلس و هند است که منطقهای بسیار پرمخاطره است. در کنار آن ما حتما بحث تامین امنیت را عهده دار هستیم. صدها شناور امروز تحت اسکورت هستند و به سلامت در اقیانوسها در حال دریانوردی هستند.
دریادار ایرانی درباره مهمترین اقدامات این نیرو در یکسال گذشته گفت: رویدادهای متعددی در حوزههای مختلف داشتهایم و سرفصل آن دیپلماسی دفاعی بود که اولین آن رزمایشهای مرکب درناوگان جنوب یعنی در اقیانوس هند و ناوگان شمال، بهصورت دو جانبه و چند جانبه برگزار شد. در کنار آن مشارکت هم زمان در رویدادهای علمی در کشورهای دیگر و همچنین برگزاری همایشهای علمی در داخل کشور بوده است. همچنین حضور نیروی دریایی در مسابقات نظامی است.
وی افزود: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در مسابقات نظامی دریایی حضور پیدا کرده است. این مسابقات بهطور خاص در دریا برگزار میشود و جوانان ما در این رقابتها شرکت کردهاند. در همه مسابقات توانستیم رتبه اول یا دوم را بدست آوردیم. در اکثر مسابقات به جز یک مورد، همرزمانم موفق به دریافت کاپ اخلاق نیز شدند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: ارتباط ما با دانشمندان، دانشگاهها و صنعتگران بهطور قابل توجهی قویتر شده است و ما از ظرفیتهای آنها بهخوبی بهرهبرداری میکنیم. سرعت پیشرفت این عزیزان بسیار بالا است و ما در حال استفاده از توانمندیهای آنها هستیم.
کشتیهای ایران با پرچم جمهوری اسلامی در بنادر دنیا تردد دارند
دریادار ایرانی در پاسخ به سوالی درباره تأثیر تحریمها بر مأموریتهای نیروی دریایی گفت: درخصوص تحریمها و اقداماتی که علیه ایران انجام دادهاند، باید بگویم که دشمنان ما سعی دارند از ظرفیت سازمان ملل برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. اما واقعیت این است که تحریمها بهنوعی وارونه شده است؛ بهطوریکه آنها در واقع خود را تحریم کردهاند. کشورهای بسیاری در عرصه جهانی وجود دارند و خوشبختانه کشتیهای ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی در بنادر دنیا تردد دارند و محمولهها را جابجا میکنند. نیازهای جمهوری اسلامی ایران از دیگر کشورها تأمین میشود.
وی گفت: شناورهای ما در رویدادهای بینالمللی شرکت میکنند و این نشاندهنده توانمندیهای نیروی دریایی است. به عنوان مثال، ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی که در اقیانوس آرام حضور داشت، با وجود تحریمها، موفق شد به بنادر کشورهای خارجی وارد شود و فرهنگ ایرانی اسلامی را معرفی کند. همچنین، درخصوص عبور از کانال پاناما باتوجه به این که بین المللی است، با وجود تحریمها، این امکان فراهم شد که ناوگان جمهوری اسلامی ایران با رعایت ملزومات، عبور کند که البته ما در آن مقطع بنا نداشتیم که از آنجا عبور کنیم.
دریادار ایرانی در پاسخ به سوالی درباره حضور در قطب جنوب گفت: تجربیاتی ناوگروه ۸۶ در اختیار ما قرار دارد ظرفیت نیروهای انسانی و تجهیزاتی در اختیار داریم. دانشمندان کشور ما در حال آماده شدن برای حضور در این مأموریتها هستند و نیروهای نظامی ایران به عنوان پشتیبان در مأموریتهای علمی حضور دارند و هدف ما انتقال دانشمندان به جنوبگان است. ما قصد نداریم حضوری نظامی داشته باشیم، بلکه وظیفه ما حمایت از دانشمندان و تسهیل عبور آنها از دریاها به سمت مقاصد علمی است. دانشمندان دیگر کشورها نیز همین رویکرد را دارند و نیروهای دریایی آنها وظیفه پشتیبانی را بر عهده دارند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: شناورهای ما با تجربه عبور از اقیانوسها و مواجهه با امواج سهمگین، آمادهاند تا این مأموریتها را به سرانجام برسانند. امیدواریم که به زودی این اتفاق بزرگ هم رقم بخورد. ما هم از مسئولین کشوری، بهویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست داریم که سرعت عمل بیشتری در این زمینه داشته باشند تا بتوانیم به اهداف خود برسیم.
دریادار ایرانی در پاسخ به سوال دیگری درباره رونمایی از تجهیزات جدید نیروی دریایی ارتش، گفت: این رونمایی در روزهای آینده انجام خواهد شد. ما بهدنبال مداومت و پایداری حضور خود در دریاها هستیم و تجهیزات در حوزههای مختلف آماده شدهاند که الحاق این تجهیزات اعلام خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سوال دیگری درباره این که آیا برنامهای برای اعزام ناوگروهی مشابه ناوگروه ۸۶ خواهید داشت، افزود: درخصوص اقدامهای مشابه با مأموریت ناوگروه ۸۶، در برنامههای خود اقداماتی را گنجاندهایم. اگرچه تجربه ناوگروه ۸۶ تکرار نخواهد شد، اما امیدواریم که در آینده کارهای خارقالعادهای انجام دهیم. ناو شکن دنا در این مأموریت، مسیرهایی را تجربه کرد که حتی دریانوردان جهان آن را تجربه نکرده بودند. این تجربیات ثبت و ضبط شده و ما بهدنبال استفاده از آنها در آینده هستیم. اما به ناوگروه ۸۶ نخواهد رسید.
