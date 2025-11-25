بوفون دروازه بان پیشین تیم ملی ایتالیا بر اثر ایست قلبی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - لورنتزو بوفون، دروازه‌بان بزرگ و یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ فوتبال ایتالیا، در سن ۹۵ سالگی درگذشت. او بر اثر ایست قلبی در شهر لاتیسانا، واقع در استان اودینه و محل زندگی‌اش، جان خود را از دست داد. این خبر را پاتریشیا، تنها دختر بوفون اعلام کرد. به گفته خانواده، مراسم تشییع پیکر به‌صورت خصوصی برگزار خواهد شد.

بوفون که متولد ۱۹ دسامبر ۱۹۲۹ بود و کمتر از یک ماه تا تولد ۹۶ سالگی‌اش باقی مانده بود، به مدت ده سال (۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰) سنگربان ثابت میلان بود. او در این دوران، زیر رهبری و کاپیتانی نیلس لیدهلم، نقش مهمی در موفقیت‌های باشگاه ایفا کرد و توانست به همراه میلان پنج قهرمانی سری آ به دست آورد؛ افتخاری که او را به یکی از نماد‌های ماندگار روسونری تبدیل کرد.

پس از جدایی از میلان، بوفون دوران حرفه‌ای خود را با حضور در تیم‌های جنوا، فیورنتینا و اینتر ادامه داد و همچنین در تیم ملی ایتالیا نیز به میدان رفت.

