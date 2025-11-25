باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که اخیرا تحت فشار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان قطعنامهای را علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادره کرده است، امروز سهشنبه ادعا کرد که این آژانس خواهان ازسرگیری تعامل کامل با ایران به منظور بازگرداندن فعالیتهای بازرسی در این کشور است.
اظهارات وی در مانیل پس از تصویب قطعنامهای توسط شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه انجام میشود که در آن تأکید شده ایران باید «بدون تأخیر» وضعیت ذخیره اورانیوم غنیشده خود و سایتهای اتمی آسیبدیده را اطلاع دهد.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیش از این در مصاحبه با آسوشیتدپرس ادعا کرده بود که ایران با وجود حملات اخیر به تاسیسات هستهایاش، همچنان اورانیوم بسیار غنیشده کافی و دانش لازم برای توسعه سلاحهای هستهای را در اختیار دارد.
پس از جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به کشورمان و بمبارات تاسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان توسط آمریکا، کشورمان تمامی همکاریهای خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، پس از توافق گروسی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در قاهره، ایران به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از تأسیسات بوشهر را داد.
اما، تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران بار دیگر نشان داد که رویکرد یکجانبه غرب در قبال برنامه هستهای ایران تداوم دارد. علیرغم تأکید صریح رافائل گروسی بر اقدامات مثبت ایران از جمله پیشنهادات مطرح شده در توافق قاهره درباره نحوه ارائه اطلاعات مربوط به ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد و همکاری با بازرسان جدید، سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس به عنوان اعضای اصلی شورای حکام اقدام به تنظیم و تصویب قطعنامهای تند ضدایرانی کردند.
این اقدام نشان میدهد که حتی همکاری و تعامل سازنده ایران با آژانس نیز نتوانسته مسیر رویکردهای یکجانبه و فراقانونی غرب را تغییر دهد. به نظر میرسد تروئیکای اروپایی بدون در نظر گرفتن تعهدات دوجانبه و با نادیده گرفتن اقدامات مثبت ایران، همچنان بر مسیر سیاسی کردن پرونده هستهای پایبند ماندهاند.
منبع: رویترز