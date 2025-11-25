آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ازسرگیری تعامل کامل با ایران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اخیرا تحت فشار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان قطعنامه‌ای را علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادره کرده است، امروز سه‌شنبه ادعا کرد که این آژانس خواهان ازسرگیری تعامل کامل با ایران به منظور بازگرداندن فعالیت‌های بازرسی در این کشور است.

اظهارات وی در مانیل پس از تصویب قطعنامه‌ای توسط شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه انجام می‌شود که در آن تأکید شده ایران باید «بدون تأخیر» وضعیت ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود و سایت‌های اتمی آسیب‌دیده را اطلاع دهد.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این در مصاحبه با آسوشیتدپرس ادعا کرده بود که ایران با وجود حملات اخیر به تاسیسات هسته‌ای‌اش، همچنان اورانیوم بسیار غنی‌شده کافی و دانش لازم برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار دارد. 

پس از جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به کشورمان و بمبارات تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان توسط آمریکا، کشورمان تمامی همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، پس از توافق گروسی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در قاهره، ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از تأسیسات بوشهر را داد.

اما، تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران بار دیگر نشان داد که رویکرد یک‌جانبه غرب در قبال برنامه هسته‌ای ایران تداوم دارد. علیرغم تأکید صریح رافائل گروسی بر اقدامات مثبت ایران از جمله پیشنهادات مطرح شده در توافق قاهره درباره نحوه ارائه اطلاعات مربوط به ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد و همکاری با بازرسان جدید، سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس به عنوان اعضای اصلی شورای حکام اقدام به تنظیم و تصویب قطعنامه‌ای تند ضدایرانی کردند.

این اقدام نشان می‌دهد که حتی همکاری و تعامل سازنده ایران با آژانس نیز نتوانسته مسیر رویکردهای یک‌جانبه و فراقانونی غرب را تغییر دهد. به نظر می‌رسد تروئیکای اروپایی بدون در نظر گرفتن تعهدات دوجانبه و با نادیده گرفتن اقدامات مثبت ایران، همچنان بر مسیر سیاسی کردن پرونده هسته‌ای پایبند مانده‌اند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۲
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
به فوزولی و جاسوسی میگویی تعامل آنهم از مدل سیاسی نکار فنی ت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
واقعا ایشون یک فرد آشغال به تمام معناست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
غرب و شرق تعهد نوشتن چندین کشور امضا کردن رسانه ای شده بعد پاره کردن بعد دنبال تعامل هستند گروسی گم شو
این ها یک مشت تروریست اتو کشیده هستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امامی
۰۹:۲۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
با سلام وادب واحترام:
بازهم این خائن را به ایران راه دادید ونتیجه اش را گرفتید .
آقایان ومسئولین بی نمک .
لطفا منبعد این خائنین را به کشورراه ندید .
بذارید هرکاری دوست دارند بکنند .
تا حالا هم همین کار را انجام دادند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
خفه شو سگ اسرائیلی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
حکایت هویج و چماق همین است.
۰
۲
پاسخ دادن
-
تماجی
۰۷:۴۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
با سلام وادب واحترام:
بازهم این خائن را به ایران راه دادید ونتیجه اش را گرفتید .
آقایان ومسئولین بی نمک .
لطفا منبعد این خائنین را به کشورراه ندید .
بذارید هرکاری دوست دارند بکنند .
تا حالا هم همین کار را انجام دادند.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کادر سلامت
۰۷:۲۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
کفتار کثیف : گروسی
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی محمدی
۰۷:۱۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
امان از این غربگراهای وطن فروش که هر چه دشمن واین جاسوس به سرمون آوردن بازم شیفته غرب بی تمدن هستند ایران را باین مماشات به این روز در آوردند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی باغیرت
۰۶:۲۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
اینجاست که میگن مردک حرامزاده تو غلط کردی با هفت جد وآبادت .
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۳ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
بیشین بینیم با
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
نمی دونم ایران منتظر چی هست که از NPT خارج نمیشه ؟؟؟
اون از نتیجه برجام ، CFT ،PALERMO ،FATF !!!
آخه منتظر این هست که هی بکشوننتون پای میز تعهد(نه میز مذاکره) و امضاء ؟؟؟؟
بابا تمومش کنید !!!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
وحدت قدرت است.
حواسمان به نفاق دشمنان باشد که نفاق،، جنگ افزاری جدید و کاربردیست !!!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
هر بلایی خواستین سرمون بیاریم وبعد تعامل میز مذاکره
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این گروسی باید محاکمه و مجازات شود
۰
۰
پاسخ دادن
