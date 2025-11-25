باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن حسن زاده با حضور در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، امام خمینی (ره) بسیج را تشکیل دادند که به تهدیدات پاسخ دهند. به دلیل وجود بسیج است که دشمنان نتوانستند هیچ یک از اهداف خود را در کشور و نظام ما عملیاتی کنند.
وی افزود: بسیج بزرگترین فرصت برای نظام، انقلاب و جهان اسلام است و با نظام مندی و پایههای اساسی خود سیستمی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل میکند. امروز تفکر و مکتب بسیج به بزرگترین تهدید برای نظام سلطه تبدیل شده و موجودیت سلطه با تفکر بسیجی مورد خطر نابودی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تفکر بسیجی مقاوم سازی کشور در مقابل تمام خطرها و تهدیدهاست، یادآور شد: ما کشور پرمخاطرهای هستیم و از سیل و زلزله و کرونا گرفته تا تهدیدهای نرم و جنگ شناختی و تهدیدات امنیتی، با مخاطره مواجه بودهایم. اگر پشتیبانی بسیج از نهادها و تشکلهای رسمی نبود، تاریخ و آینده ما به گونهای دیگر رقم میخورد.
وی با بیان اینکه بسیاری از پیشرفتها و موفقیتهای نظام اسلامی به واسطه وجود بسیج رخ داده است. گفت: تا زمانی که انقلاب نیاز به امنیت دارد، به تفکر بسیجی نیاز داریم و باید آن را دائماً تقویت کنیم.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه انکار بسیج انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است، یادآور شد: بی احترامی به آن یا نابخردانه و یا خائنانه است و کلید طلایی حل همه مشکلات تفکر بسیجی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند. بسیج یک تفکر و فرهنگ است؛ خوشبختانه مشی و منش بسیجی در دوره ششم مدیریت شهری موج میزند و از اعضای شورا برای این تفکر تقدیر میکنیم.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش برای محله محور کردن اقدامات بسیج، یادآور شد: تنها دو مجموعه آمایش توسعه یافتهای در سطح شهر دارند که یک نهاد بسیج و دیگری شهرداری است. برنامههای فرهنگی و اجتماعی در محلات اجرا میشود؛ البته هنوز به نقطه موفقیت نهایی نرسیدهایم و باید در ایامی همچون نیمه شعبان، تمام اقدامات همچون روز عاشورا به صورت مردمی برگزار شود.
وی ادامه داد: پردیسهای فرهنگی در تهران جایگاه خود را پیدا کردهاند و جوانان در حال سکان داری فعالیتهای فرهنگی هستند. همکاری و هم افزاییهایی خوبی بین فرماندهان بسیج و شهرداران نواحی در حال انجام است که یک ارزش تلقی میشود.
سردار حسن زاده با اشاره به اقدامات گسترده برای محرومیت زدایی و سازندگی در تهران، خاطرنشان کرد: اقدامات در پنج محله شهید هرندی، شهید مظاهری، دولتخواه، باغ آذری و خلازیر که شرایط ویژهای دارند، برای محرومیت زدایی مورد توجه جدی قرار گرفتهاند. نزدیک به سه سال است که خبر منفی خاصی از این محلات نمیشنویم. قرارگاه محرومیت زدایی شهید اسداللهی برای مدیریت اقدامات این محلات به صورت شبانه روزی فعال است.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه سه هزار گروه جهادی در تهران فعال هستند، گفت: دو شهرک خارج از تهران برای گروههای محروم ساخته شده است. برای مثال شهرکی با عنوان شهرک محمد رسول الله (ص) با کمک گروههای جهادی تهران ساختهایم که از تمام تأسیسات و سرانهها برخوردار است.
وی افزود: تهران از لحاظ کیفیت و کمیت برای سومین سال متوالی رتبه اول اردوهای راهیان نور را کسب کرد. راهیان نور اقشار نیز مورد پیگیری قرار گرفت که بازخوردهای خوبی را نیز به دنبال داشت.
سردار حسن زاده در ادامه با بیان اینکه خستگی ناپذیری و امید به آینده از ویژگیهای بارز تفکر بسیجی است، یادآور شد: شهیدان سلامی، باقری، حاجی زاده، رشید، محققی، کاظمی و دیگر شهدای اقتدار نمادهای تفکر بسیجی هستند.
وی همچنین تصریح کرد: مقابله همیشگی با استکبار یکی از ویژگیهای این مکتب است و در کنار آن حمایت از محرومین کشور و جهان اسلام از دیگر ویژگیهای بسیج به شمار میرود. آرمان گرایی در کنار عمل گرایی نیز ویژگی دیگر بسیج است.
فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به دغدغه اعضای شورا برای رفع مشکلات مردم، خاطرنشان کرد: این دغدغه مقدس است؛ هر دغدغهای که خدمات رسانی به مردم را دنبال میکند، حرکت بسیجی و مقدس است. ما برای ایجاد تحول در سازمانها و اداره کشور، باید نقاط ضعف و قوت را ببینیم و بر نقاط قوت تکیه کنیم؛ بر خلاف آنچه دشمن ما اذهان را به سمت نقاط منفی میبرد.
سردار حسن زاده با بیان اینکه مکتب و اندیشه بسیجی در کشور ما نهادینه شده است، اظهار کرد: جوانان امروز جوانان دهه انقلاب نیستند و حضور جوانان در عرصه مدافعان حرم نشان داد که هرجا نیاز باشد از پشتیبانی تمام عیار دریغ نخواهند کرد.
وی در پایان از تلاشهای شهردار تهران و اعضای شورای شهر برای اجرای پروژههای عمرانی و همچنین برنامههای فرهنگی و اجتماعی تقدیر کرد.
در ادامه پرویز سروری با بیان اینکه امروز بسیج و شهرداری در راستای تفکر بسیجی عمل میکنند، اظهار کرد: ما این را میدانیم که اگر خالصانه کار کنیم تفکر بسیجی شکل میگیرد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر امیدبخشی به مردم افزود: هرگاه هماهنگی و همکاری بین بسیج و مدیریت شهری شکل جدی گرفته موفقیتهای بزرگی ایجاد شده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: امیدواریم همبستگی و پیوستگی بین مدیریت شهری پایتخت با بسیج افزایش یابد تا مردم طعم شیرین پیشرفت را بیش از پیش بچشند.
همچنین مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه آزادراه شهید شوشتری در حال اجراست، اظهار کرد: زیرسازی آزادراهی به طول ۹ کیلومتر در این مسیر انجام شده و آسفالت بخشی از آن انجام شده، اما در طول مسیر به ستاد مرکزی بسیج تلاقی دارد که درخواست میکنم در این زمینه همکاری لازم صورت بگیرد تا این پروژه اثرگذار در کاهش ترافیک به نتیجه برسد.