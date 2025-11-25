فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران از ساخت دو شهرک خارج از تهران برای گروه‌های محروم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن حسن زاده با حضور در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، امام خمینی (ره) بسیج را تشکیل دادند که به تهدیدات پاسخ دهند. به دلیل وجود بسیج است که دشمنان نتوانستند هیچ یک از اهداف خود را در کشور و نظام ما عملیاتی کنند.

وی افزود: بسیج بزرگترین فرصت برای نظام، انقلاب و جهان اسلام است و با نظام مندی و پایه‌های اساسی خود سیستمی است که تهدید‌ها را به فرصت تبدیل می‌کند. امروز تفکر و مکتب بسیج به بزرگترین تهدید برای نظام سلطه تبدیل شده و موجودیت سلطه با تفکر بسیجی مورد خطر نابودی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تفکر بسیجی مقاوم سازی کشور در مقابل تمام خطر‌ها و تهدیدهاست، یادآور شد: ما کشور پرمخاطره‌ای هستیم و از سیل و زلزله و کرونا گرفته تا تهدید‌های نرم و جنگ شناختی و تهدیدات امنیتی، با مخاطره مواجه بوده‌ایم. اگر پشتیبانی بسیج از نهاد‌ها و تشکل‌های رسمی نبود، تاریخ و آینده ما به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

وی با بیان اینکه بسیاری از پیشرفت‌ها و موفقیت‌های نظام اسلامی به واسطه وجود بسیج رخ داده است. گفت: تا زمانی که انقلاب نیاز به امنیت دارد، به تفکر بسیجی نیاز داریم و باید آن را دائماً تقویت کنیم.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه انکار بسیج انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است، یادآور شد: بی احترامی به آن یا نابخردانه و یا خائنانه است و کلید طلایی حل همه مشکلات تفکر بسیجی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند. بسیج یک تفکر و فرهنگ است؛ خوشبختانه مشی و منش بسیجی در دوره ششم مدیریت شهری موج می‌زند و از اعضای شورا برای این تفکر تقدیر می‌کنیم.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش برای محله محور کردن اقدامات بسیج، یادآور شد: تنها دو مجموعه آمایش توسعه یافته‌ای در سطح شهر دارند که یک نهاد بسیج و دیگری شهرداری است. برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات اجرا می‌شود؛ البته هنوز به نقطه موفقیت نهایی نرسیده‌ایم و باید در ایامی همچون نیمه شعبان، تمام اقدامات همچون روز عاشورا به صورت مردمی برگزار شود. 

وی ادامه داد: پردیس‌های فرهنگی در تهران جایگاه خود را پیدا کرده‌اند و جوانان در حال سکان داری فعالیت‌های فرهنگی هستند. همکاری و هم افزایی‌هایی خوبی بین فرماندهان بسیج و شهرداران نواحی در حال انجام است که یک ارزش تلقی می‌شود. 

سردار حسن زاده با اشاره به اقدامات گسترده برای محرومیت زدایی و سازندگی در تهران، خاطرنشان کرد: اقدامات در پنج محله شهید هرندی، شهید مظاهری، دولتخواه، باغ آذری و خلازیر که شرایط ویژه‌ای دارند، برای محرومیت زدایی مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند. نزدیک به سه سال است که خبر منفی خاصی از این محلات نمی‌شنویم. قرارگاه محرومیت زدایی شهید اسداللهی برای مدیریت اقدامات این محلات به صورت شبانه روزی فعال است. 

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه سه هزار گروه جهادی در تهران فعال هستند، گفت: دو شهرک خارج از تهران برای گروه‌های محروم ساخته شده است. برای مثال شهرکی با عنوان شهرک محمد رسول الله (ص) با کمک گروه‌های جهادی تهران ساخته‌ایم که از تمام تأسیسات و سرانه‌ها برخوردار است.

وی افزود: تهران از لحاظ کیفیت و کمیت برای سومین سال متوالی رتبه اول اردو‌های راهیان نور را کسب کرد. راهیان نور اقشار نیز مورد پیگیری قرار گرفت که بازخورد‌های خوبی را نیز به دنبال داشت. 

سردار حسن زاده در ادامه با بیان اینکه خستگی ناپذیری و امید به آینده از ویژگی‌های بارز تفکر بسیجی است، یادآور شد: شهیدان سلامی، باقری، حاجی زاده، رشید، محققی، کاظمی و دیگر شهدای اقتدار نماد‌های تفکر بسیجی هستند. 

وی همچنین تصریح کرد: مقابله همیشگی با استکبار یکی از ویژگی‌های این مکتب است و در کنار آن حمایت از محرومین کشور و جهان اسلام از دیگر ویژگی‌های بسیج به شمار می‌رود. آرمان گرایی در کنار عمل گرایی نیز ویژگی دیگر بسیج است. 

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به دغدغه اعضای شورا برای رفع مشکلات مردم، خاطرنشان کرد: این دغدغه مقدس است؛ هر دغدغه‌ای که خدمات رسانی به مردم را دنبال می‌کند، حرکت بسیجی و مقدس است. ما برای ایجاد تحول در سازمان‌ها و اداره کشور، باید نقاط ضعف و قوت را ببینیم و بر نقاط قوت تکیه کنیم؛ بر خلاف آنچه دشمن ما اذهان را به سمت نقاط منفی می‌برد.

سردار حسن زاده با بیان اینکه مکتب و اندیشه بسیجی در کشور ما نهادینه شده است، اظهار کرد: جوانان امروز جوانان دهه انقلاب نیستند و حضور جوانان در عرصه مدافعان حرم نشان داد که هرجا نیاز باشد از پشتیبانی تمام عیار دریغ نخواهند کرد.

وی در پایان از تلاش‌های شهردار تهران و اعضای شورای شهر برای اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تقدیر کرد.

در ادامه پرویز سروری با بیان اینکه امروز بسیج و شهرداری در راستای تفکر بسیجی عمل می‌کنند، اظهار کرد: ما این را می‌دانیم که اگر خالصانه کار کنیم تفکر بسیجی شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر امیدبخشی به مردم افزود: هرگاه هماهنگی و همکاری بین بسیج و مدیریت شهری شکل جدی گرفته موفقیت‌های بزرگی ایجاد شده است. 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: امیدواریم همبستگی و پیوستگی بین مدیریت شهری پایتخت با بسیج افزایش یابد تا مردم طعم شیرین پیشرفت را بیش از پیش بچشند. 

همچنین مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه آزادراه شهید شوشتری در حال اجراست، اظهار کرد: زیرسازی آزادراهی به طول ۹ کیلومتر در این مسیر انجام شده و آسفالت بخشی از آن انجام شده، اما در طول مسیر به ستاد مرکزی بسیج تلاقی دارد که درخواست می‌کنم در این زمینه همکاری لازم صورت بگیرد تا این پروژه اثرگذار در کاهش ترافیک به نتیجه برسد.

برچسب ها: فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ ، ساخت شهرک ، محرومین
خبرهای مرتبط
حدود ۸ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در جنگ ۱۲ روزه در تهران آسیب دیده است
نمایشگاه تهران ۱۴۰۴ در بلدیه برگزار می‌شود/ بهره‌برداری از قطار ملی اردیبهشت ماه
احداث ساختمان‌های آسیب دیده جنگ ۱۲ روزه از طریق افزایش سهم تراکم املاک و مشارکت با پیمانکاران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۳۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
سردارتهران بخصوص اطراف تهران مشکل آب شهری دارن کمبودآب ازچندین سال پیش اطراف تهران رودچارمشکل وافت وقطعی آب کرده ضمنابراز محرومان میخوای بسازی یا کسایی که لابیشون قوی تاامتیازشون روبگیرن بفروشن اگرخیرخواهیدنکنیداین کارروساختمانهای نوسازوخالی درتهران زیادباسازندهاهماهنگ بشیدبرای نیازمندان بگیریدباقیمت پایین تهران واطرافش کشش ندارن درحال نابودی هستن بدترش نکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
آقا نکنید....تهران ظرفیت نداره... بابا نکن ،عزیز نکن. .... باهوش نکن عوضش آب‌شیرین کن کنار خلیج‌فارس و دریای جنوبی بزن اگر پول و سرمایه داری تا حداقل شهرهای جنوبی از آبهای داخلی سرزمین بی‌نیاز باشن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
هر وقت ساختین بیاین پزش رو بدین.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
با کدام آب شهرک سازی میدانی چقدر آب مصرف میکند
پزشکیان میگوید تهران تخلیه بشود شما شهرک میسازی بجای تهران در جزیره بوموسی بساز ودرانجا اشتغال ایجاد کن مردم بروند ساکن شوند اگر کار باشد امکانات ومسگن باشد جوانان تازه ازدواج کرد ساکن میشوند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بازنشسته نیروهای مسلح هستم از ورود به نظام مستعجر هستم هنوز هم مستعجرم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ی عمر همش مستأجر بودن خیلی سخت هست خانه سازمانی برای همین افراد ساخته شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
ضمن عرض سلام و ادب خدمت کلیه نظامیان کشور که در جنگ ۱۲ روزه جانفشانی کردند و از جان مایه گذاشتند
با توجه به کمبود منابع انرژی و تراکم جمعیت در تهران و دیگر کلان شهر پیشنهاد میکنم منبع هرگونه افزایش ساخت و ساز ، فروش تراکم و گسترش شهرکها حتی شهرکهای صنعتی با رعایت بررسی مسائل همه جانبه توسعه یابند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خواهش می کنیم کار رو به کاردان بسپارید. استان تهران نه تنها ظرفیت افزایش حمعیت نداره، بلکه هر گونه ساخت و ساز باید با فاصله بیش از چهارصد کیلومتری از اون انجام بشه و دستکم پنج میلیون از جمعبت اون به روستاها و شهرهای تاره در جنوب کشور کوچ کنند.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اقای نظامی بزرگوار و عزیز !!!

میشه شماها در امور اقتصادی کشور دخالت نکنی ؟!
اخه مگه میشه یک کشور دو قوه مجریه داشته باشه ؟!
ریاست جمهور باید تئوریهای خودشو برای مدیریت کشوربکار بگیره !
۵
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
هههههههههه
پسر چقدر نادونی اومدی زیارت یا زررر پرونی ...!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
دولت بنده خدا که نه پول داره ونه اقتصاد نه پول نفت تو دستش هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بازم دم بسیج وسپاه گرم که همیشه پشت ملت هستن بالینکه دشمن زیاد دارن
۸
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چه قدر وضعیت اقتصادی شون خوب هست خدا روشکر که قصد دارند شهرک سازی کنند با اینکه تهران آبی برای مصرف ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
به شرطی که فردا نیا بی بگویی آب ندارن کار ندارن گاز ندارن وو
۳
۸
پاسخ دادن
سرقت در خانواده ما ارثی است
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
آخرین اخبار
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است