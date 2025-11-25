باشگاه خبرنگاران جوان - شایعاتی پیرامون لغو دیدار تیم‌های استقلال و الوصل امارات به دلیل آلودگی هوا منتشر شده است.

این اتفاق در حالی رخ داد که فعالیت‌های ورزشی در این درجه از آلودگی ممنوع است، اما طبق اطلاع ما بازی دو تیم در رقابت‌های لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا تا این لحظه برگزار می‌شود، اما کمیته برگزار کننده مسابقات در زمان برگزاری بازی آلودگی منطقه ورزشگاه را بررسی می‌کند و در نهایت در مورد برگزاری یا لغو این بازی تصمیم گیری خواهد کرد.

این بازی از دور برگشت لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا برگزار می‌شود و دیدار رفت در یک بازی عجیب تیم استقلال با ۷ گل از الوصل شکست خورده بود و تیم استقلال برای اینکه شانس صعود برای دور بعد را حفظ کند باید در این بازی پیروز شود.